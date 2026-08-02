赴韓當練習生苦撐 「陽光女子合唱團」女星吐高壓內幕

何曼希透過電影「陽光女子合唱團」的演出學會勇敢。圖／marie claire美麗佳人國際中文版提供

台灣新生代演員何曼希憑藉電影「陽光女子合唱團」嶄露頭角，更因片中飾演19歲叛逆少女入圍第28屆台北電影獎最佳新演員。戲外的她與角色截然不同，坦言自己從小就容易給人距離感，其實只是因為面對陌生環境容易緊張，因此現在會提醒自己多微笑、多回應，希望讓別人知道自己並非冷漠，而是慢熱。

何曼希近期登上「Marie Claire Taiwan 美麗佳人」雜誌8月號封面人物，接受訪問時，她不諱言自己一直都是個膽小、容易焦慮的人，不喜歡人群，也習慣待在熟悉、安全的環境。

成為演員之前，她曾赴韓國擔任練習生，在高強度的嚴格訓練下，讓她承受巨大壓力，甚至形容那段時間根本在苦撐，「當時沒找到紓壓方式，只能硬著頭皮、咬牙走下去。」但她也因此培養出抗壓性，並開始反覆思考自己真正想追求的人生。

在不斷探索後發現，何曼希發現，比起站上舞台當偶像，更希望透過角色體驗不同人生。

回憶當時，COVID-19疫情爆發，讓原本的練習生計畫中斷，也促使她返台，意外走向演員之路。她認為疫情反而是人生的轉機，加上高中老師一句「人生終點或許已定，但每個人抵達的方式不同」，讓她更加確信，無論繞了多少路，最終仍會走向演員這條道路。

隨著「陽光女子合唱團」帶來大量關注，何曼希也坦言，自己過去是完美主義者，非常在意外界眼光，只要表現不如預期，就會不斷責怪自己、陷入內耗。

但如今的他學會放慢腳步，遇到問題不再急著逼自己，而是先睡一覺、散散步、聽音樂，給自己一點時間，等待答案自然浮現。

現在的何曼希依然容易焦慮，也仍在學習與自己相處，但已不再執著凡事做到完美，而是懂得在努力與休息之間取得平衡。他希望保留一塊屬於自己的空間，因為對他而言，表演是探索世界的方法，而生活，才是支撐他持續感受世界的根基。

何曼希自認從小性格膽小。圖／marie claire美麗佳人國際中文版提供

何曼希擁有的高冷氣質，其實是面對新環境的緊張。圖／marie claire美麗佳人國際中文版提供

何曼希曾赴韓國當練習生。圖／marie claire美麗佳人國際中文版提供