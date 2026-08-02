等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」

子瑜媽媽(左)一直以來都用行動力挺女兒。圖／摘自IG

韓國人氣女團TWICE近日完成歷時一年的世界巡演「THIS IS FOR」，也象徵團體活動暫告一段落。不過就在此時，TWICE第二次續約協商進度也備受外界關注。JYP娛樂日前證實，目前正與九位成員討論續約事宜，待有明確結果後，才會正式對外公布。

在續約話題持續延燒之際，台灣成員周子瑜的媽媽黃燕玲也透過社群平台發文，感性回顧這趟巡演，意外引發粉絲熱烈討論。她寫道：「長達一年的巡迴大家都辛苦了，一年的時間，也終於走進了等待10年的高雄與台北場，每一場精彩的演出都讓演唱會成了最美的回憶，感謝所有粉絲的支持，每一場演唱會，都會成為心中最閃耀的篇章。」

其中，「等待10年了」這句話格外受到關注，不少粉絲認為，除了感嘆TWICE終於回到高雄、台北舉辦演唱會，也讓一路陪伴子瑜成長的支持者相當有感，紛紛留言表示「真的等太久了」、「這十年的等待終於圓夢」、「希望未來還有更多機會回台灣開唱」。

由於TWICE與JYP娛樂的第二次合約即將到期，目前續約結果尚未出爐，黃燕玲在巡演落幕後的發文，也讓外界更加關注子瑜未來的發展動向。不少粉絲除了感謝TWICE完成一年的世界巡演，也期待能盡快迎來續約好消息，期盼九位成員未來繼續攜手前進。

子瑜媽媽(左)一直以來都用行動力挺女兒。圖／摘自IG