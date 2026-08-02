我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疾控中心：中國新冠感染率升破20%

加拿大西捷航空空服員罷工 至少309個航班取消

等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」

記者李姿瑩／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
子瑜媽媽(左)一直以來都用行動力挺女兒。圖／摘自IG
子瑜媽媽(左)一直以來都用行動力挺女兒。圖／摘自IG

韓國人氣女團TWICE近日完成歷時一年的世界巡演「THIS IS FOR」，也象徵團體活動暫告一段落。不過就在此時，TWICE第二次續約協商進度也備受外界關注。JYP娛樂日前證實，目前正與九位成員討論續約事宜，待有明確結果後，才會正式對外公布。

在續約話題持續延燒之際，台灣成員周子瑜的媽媽黃燕玲也透過社群平台發文，感性回顧這趟巡演，意外引發粉絲熱烈討論。她寫道：「長達一年的巡迴大家都辛苦了，一年的時間，也終於走進了等待10年的高雄與台北場，每一場精彩的演出都讓演唱會成了最美的回憶，感謝所有粉絲的支持，每一場演唱會，都會成為心中最閃耀的篇章。」

其中，「等待10年了」這句話格外受到關注，不少粉絲認為，除了感嘆TWICE終於回到高雄、台北舉辦演唱會，也讓一路陪伴子瑜成長的支持者相當有感，紛紛留言表示「真的等太久了」、「這十年的等待終於圓夢」、「希望未來還有更多機會回台灣開唱」。

由於TWICE與JYP娛樂的第二次合約即將到期，目前續約結果尚未出爐，黃燕玲在巡演落幕後的發文，也讓外界更加關注子瑜未來的發展動向。不少粉絲除了感謝TWICE完成一年的世界巡演，也期待能盡快迎來續約好消息，期盼九位成員未來繼續攜手前進。

子瑜媽媽(左)一直以來都用行動力挺女兒。圖／摘自IG
子瑜媽媽(左)一直以來都用行動力挺女兒。圖／摘自IG

精華 FAQ

  • TWICE剛完成歷時1年的世界巡演「THIS IS FOR」，象徵團體活動暫告一段落。雖然演出落幕，但外界更關注的是後續續約進度與成員未來動向。

  • JYP娛樂已證實，正在與TWICE 9位成員討論第二次續約事宜，但目前尚未有明確結果。公司表示，待協商完成後才會正式對外公布。

  • 周子瑜媽媽黃燕玲在巡演落幕後發文，提到「等待10年了」與高雄、台北場，讓粉絲聯想到子瑜一路走來的歷程，也進一步放大對續約結果與未來回台開唱的期待。

上一則

37歲日本星二代疑走上絕路 天王爸經紀公司悲痛證實

延伸閱讀

子瑜主持首秀落空 「熱血籃球隊」台北站宣布取消

子瑜主持首秀落空 「熱血籃球隊」台北站宣布取消
韓男團脫口「一起泡澡吧」粉絲驚呆 原來他想講的是這個

韓男團脫口「一起泡澡吧」粉絲驚呆 原來他想講的是這個
「往後是家人」 余文樂宣布結束9年婚姻 震驚演藝圈

「往後是家人」 余文樂宣布結束9年婚姻 震驚演藝圈

高金素梅轟動情史曝光 那個男人回來了 高明駿暌違26年返台開唱

高金素梅轟動情史曝光 那個男人回來了 高明駿暌違26年返台開唱

熱門新聞

王凱驚傳在家中猝逝，享年43歲。圖／截自王凱臉書

王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說

2026-07-26 09:32
麥特戴蒙(左三)與妻子露西安娜（左二）育有四個美麗的女兒，一家六口在電影「奧德賽」倫敦首映會合體。(路透)

「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧

2026-07-29 20:03
林心如(右)和霍建華當年從好友變夫妻。（取材自臉書）

林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲

2026-08-01 04:20
王凱曾演出民視「市井豪門」。圖／民視提供

王凱租屋處暴斃 曾陷低潮轉戰夜店公關 月領最低薪求生

2026-07-26 09:22
周星馳與迪麗熱巴合作「功夫女足」掀起話題。（取材自迪麗熱巴工作室微博）

迪麗熱巴被周星馳叫「巴爺」 本尊反應曝光 網狂刷：星巴克CP

2026-07-26 18:56
任嘉倫在「錦衣之下」中飾演錦衣衛指揮使陸繹，深得觀眾喜愛。(取材自微博)

「錦衣之下」陸大人回來了… 任嘉倫傳再演錦衣衛 這次專門「抄家」

2026-07-29 08:00

超人氣

更多 >
哈蘭德巧遇麥可喬丹 合照引熱議「居然能平視對方」

哈蘭德巧遇麥可喬丹 合照引熱議「居然能平視對方」
住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他

住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他
愈長大愈愛獨處 12星座「最耐孤獨」排行榜 第1名不社交也沒差

愈長大愈愛獨處 12星座「最耐孤獨」排行榜 第1名不社交也沒差
華人一天信用卡遭盜刷六筆 只因點進這類網站

華人一天信用卡遭盜刷六筆 只因點進這類網站
婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠

婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠