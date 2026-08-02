潘越雲全說了…40年交情曝光 揭開李宗盛私下真面目

潘越雲正在規畫全創作專輯。記者林士傑／攝影

潘越雲迎來出道45周年，將於下個月12日登上台北流行音樂中心舉辦「坐看雲起時」演唱會，同步規畫全創作專輯，一手掌握詞、曲風格之外，也獻出製作人初體驗。外傳她是李宗盛打進滾石的貴人，對方曾在演唱會向她致謝，對此她謙稱「我不敢說」，並曝光了李宗盛在錄音室中的幕後模樣。

時光倒回到1985年，潘越雲唱了李宗盛譜曲的「鎖上記憶」，讓李宗盛得以進入滾石，隔年他升格擔任製作人，雙方一起到美國錄製「舊愛新歡」專輯。初次造訪洛杉磯 ，潘越雲專注練唱之外，還得身兼助理、會計，透露李宗盛為了省錢還得投靠親戚，竭盡所能把錢投入專輯。

他們開創到美錄音的先例，在歌壇寫下嶄新篇章，「大哥不喜歡我很低沉的歌聲，他要我的聲音很明亮、很年輕，他說要18歲的聲音，我就要生出來，我懂他要什麼東西」。潘越雲笑稱自己很聰明，一點就通，跟李宗盛的默契不在話下。兩人一連合作2張專輯，她大讚李宗盛是很棒的製作人，對歌手非常照顧，像是錄音室很冷，他會幫忙蓋毛毯。

潘越雲不否認李宗盛要求嚴格，「但他不會讓人害怕，反而讓大家心服口服，對歌手的咬字更是非常要求」。她說待在錄音室的每一分、每一秒都在燒錢，因此會提前做好功課，並自豪從未被李宗盛磨到崩潰過。然而長時間共事，會不會擦出愛火？潘越雲直言不曾心動，也沒被李宗盛追過。

潘越雲累計不少代表作。記者林士傑／攝影

潘越雲迎來出道45周年，將辦「坐看雲起時」演唱會。記者林士傑／攝影

潘越雲外傳是李宗盛打進滾石的貴人。記者林士傑／攝影

潘越雲(右)跟李宗盛合作後累積深厚情誼。圖／聯合報系資料照