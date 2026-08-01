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王力宏寫歌鼓勵弱勢兒童 發表全新公益單曲「Hope」

記者梅衍儂／即時報導
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王力宏（左）與吳慶隆攜手合作。圖／西東音樂提供
王力宏（左）與吳慶隆攜手合作。圖／西東音樂提供

金曲歌王王力宏日前受邀出席新加坡愛合社區服務（Epworth Community Services）慈善募款晚宴，首度公開發表全新公益單曲「Hope」，以音樂力挺弱勢兒童、青少年及家庭。

「Hope」以「希望」與「堅韌」為主題，呼應晚宴主題「希望綻放」，以及愛合「強健家庭、堅韌生活、美好心靈」的願景。王力宏表示：「音樂有一種力量，能跨越不同的境遇與經歷，觸動每一個人。透過這首關於希望的歌，我想向Epworth每天陪伴的孩子們、邊緣青少年和家庭致敬，他們的堅韌令人動容。哪怕『Hope』只讓其中一個人更加相信自己的未來，它就實現了它的功能。每個人都值得擁有希望，更值得綻放屬於自己的精彩人生。」

「Hope」由王力宏與新加坡知名音樂製作人兼音樂總監吳慶隆共同創作、製作及編曲。吳慶隆曾與張學友、張惠妹、林俊傑、陶喆等華語歌手合作，多年來也持續支持愛合，並義務擔任該機構近三屆慈善籌款晚宴的音樂總監，以專業回饋社會。

吳慶隆表示：「我非常榮幸能夠與我的好朋友Leehom合作，透過音樂讓更多人認識愛合在促進兒童與青少年心理健康方面的重要工作。我一直關注並支持幫助兒童及青少年成長發展的公益事業，希望這首歌曲能鼓勵正在面對人生挑戰的孩子和年輕人不要輕言放棄，因為希望始終存在。」王力宏全新公益單曲「Hope」將於8月4日零時正式在各大音樂串流平台上線。

精華 FAQ

  • 他受邀出席新加坡愛合社區服務（Epworth Community Services）慈善募款晚宴時，首度公開演唱並發表這首公益單曲，現場以音樂支持弱勢兒童、青少年及家庭。

  • 歌曲以「希望」與「堅韌」為主題，呼應晚宴「希望綻放」的理念，主要向Epworth長期陪伴的孩子、邊緣青少年與家庭致敬，鼓勵他們相信未來。

  • 〈Hope〉由王力宏與新加坡知名音樂製作人吳慶隆共同創作、製作及編曲，兩人都希望透過作品推廣公益理念，單曲預定於8月4日零時在各大串流平台上線。

心理健康 王力宏 新加坡

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