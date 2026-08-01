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沒被重生穿越劇洗腦 何潤東不想改寫人生「覺得沒必要」

記者李姿瑩／即時報導
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何潤東和曹佑寧一起拍攝數位封面。圖／TVBS提供
何潤東和曹佑寧一起拍攝數位封面。圖／TVBS提供

何潤東與曹佑寧日前受邀擔任「女人我最大」八月數位封面人物，宣傳TVBS、新傳媒攜手打造的校園愛情與懸疑穿越原創劇集「對你心動的預言」，兩人也在專訪中分享各自對愛情、婚姻與人生的體悟。

負責執導的何潤東分享，過去自己是極端的完美主義者，如今跨足編劇、導演等不同創作領域，逐漸學會放下執著，相信人生中的每段經歷都有其意義。

談及新作「對你心動的預言」中關於命運選擇與時空穿越的設定，若能有機會回到過去改寫人生，何潤東直言：「我覺得沒有必要。」

在他看來，人生的選擇彼此相連，若改變了過去，也可能錯過現在所擁有的一切，「我可能不會遇到我老婆，也不一定會成為導演。」

隨著人生閱歷增加，他更明白能一路陪伴自己走下去的人，就是身邊最重要的另一半。適逢七夕將至，何潤東也甜蜜向老婆告白：「不只今天，我人生的每一天都愛妳！」

同樣談及人生選擇，曹佑寧分享，現階段32歲的自己，越來越懂得放鬆與順其自然，沒有急著替人生下定義，而是在一路走來的經歷中逐漸理解，人與人的相遇就是珍貴的緣分。

當問及「對你心動的預言」中關於愛情與命運的議題，曹佑寧表示，就算知道一段感情的結局是分離，依然會選擇相愛，在有限的生命裡好好珍惜。

此外，曹佑寧在劇中飾演一名背負父親期待的籃球員，在夢想與現實之間尋找平衡。

為貼近角色，他投入大量時間苦練籃球動作與運球技巧，也刻意增肌調整體態，一旁的導演何潤東給出高評價，稱讚曹佑寧練出了籃球員結實的肩膀與手臂線條，更打趣表示，他是自己最滿意的「小小成品」。

在拍攝封面的過程中，交情深厚的何潤東與曹佑寧一見面便打打鬧鬧、互開玩笑，談起近期生活中的「心動」時刻，何潤東坦言是作品殺青的那一刻，身為創作者，看著一個角色從無到有，就像陪伴故事慢慢成長，因此殺青總是興奮與失落並存，不過這次與曹佑寧再度合作拍攝，也讓他重新找回熟悉的創作連結與默契。

曹佑寧則笑說，生活中最療癒的瞬間，莫過於回到家時，聽見貓咪發出滿足的咕嚕聲，或是看見狗狗熱情迎接自己的模樣，總能讓他瞬間感受到「心臟被爆擊」，既心動又療癒。

「對你心動的預言」透過穿越時空的設定，帶領觀眾重新思考愛情、命運與選擇的意義。

何潤東和曹佑寧一起拍攝數位封面。圖／TVBS提供
何潤東和曹佑寧一起拍攝數位封面。圖／TVBS提供

何潤東和曹佑寧一起拍攝數位封面。圖／TVBS提供
何潤東和曹佑寧一起拍攝數位封面。圖／TVBS提供

精華 FAQ

  • 何潤東表示自己不想回到過去改寫人生，因為他覺得沒有必要。他認為人生的每個選擇都彼此相連，若改變過去，反而可能失去現在擁有的一切。

  • 曹佑寧認為自己越來越懂得放鬆與順其自然，不急著替人生下定義。他覺得人與人的相遇都是珍貴緣分，即使知道感情會分離，也會選擇珍惜相愛的當下。

  • 為了貼近劇中背負父親期待的籃球員角色，曹佑寧投入大量時間練習籃球動作與運球技巧，也刻意增肌調整體態，最後獲得導演何潤東高度肯定。

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