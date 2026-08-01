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情傷消瘦粉心疼 IU貼心曬美照報平安

記者李姿瑩／即時報導
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IU走過情傷後首次出席公開活動。圖／摘自IG
IU走過情傷後首次出席公開活動。圖／摘自IG

IU昨出席第5屆青龍系列大獎，和朱智勳一起擔任頒獎人，負責頒發最佳男、女主角獎。由於IU剛歷經分手和耳疾惡化等考驗，在一連串的風波後首度現身公開活動，整個人明顯比過去消瘦，讓粉絲直呼心疼。

IU先是因為「21世紀大君夫人」捲入扭曲歷史、矮化國格的輿論，隨後又和交往4年的李鐘碩分手，沒多久因老毛病「耳咽管開放症」症狀惡化，原定的發片計畫及9月巡演全喊卡，不得不先專心治療休養。

IU沒有讓私事影響她的工作表現，但不難看出她臉頰略顯削瘦，神情也有些微憔悴，只剩眼神中依舊透露著堅強。IU去年以「苦盡柑來遇見你」橫掃各大影視獎項，這次頒獎時特別提到「原本以為今天不會緊張，但站在這裡，就想起去年的情景，心跳由開始加速了」。

她感謝去年獲得的獎項成為自己撐過這一年的力量，「因為去年得到那座獎，我才能在這一年努力地生活。能把我感受到的珍貴回憶傳遞給其他人，我感到非常榮幸」。

為了不讓粉絲擔心，她在典禮結束後拍攝了各種不同角度的美照，第一時間放上官方社群平台，證明自己沒有暴瘦，同時也向粉絲喊話：「一起帶著滿滿的元氣，迎接即將到來的8月吧！」

IU走過情傷後首次出席公開活動。圖／摘自IG
IU走過情傷後首次出席公開活動。圖／摘自IG

IU走過情傷後首次出席公開活動。圖／摘自IG
IU走過情傷後首次出席公開活動。圖／摘自IG

IU走過情傷後首次出席公開活動。圖／摘自IG
IU走過情傷後首次出席公開活動。圖／摘自IG

精華 FAQ

  • IU與朱智勳一同擔任頒獎人，主要負責頒發最佳男主角與最佳女主角獎，這也是她在一連串風波後首度公開露面的活動。

  • 她先因作品引發歷史爭議，接著與交往4年的李鐘碩分手，之後耳咽管開放症又惡化，原定發片與9月巡演全數喊卡，外表也明顯消瘦。

  • 典禮結束後，她立刻上傳多角度美照到官方社群，想證明自己並非暴瘦，也暖心喊話粉絲一起保持元氣，迎接即將到來的8月。

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