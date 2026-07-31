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陳偉霆升格人夫還曬半裸照…「九門」劇宣挨轟「賣腐」 急換圖止血

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陳偉霆(左)與曾舜晞同步曬出浴池半裸合照，引起爭議。(取材自微博)
陳偉霆(左)與曾舜晞同步曬出浴池半裸合照，引起爭議。(取材自微博)

由陳偉霆、陳瑤及曾舜晞主演懸疑冒險劇「九門」近日開播，為了宣傳新劇，兩人同步在微博曬出浴池半裸合照，沒想到原本想替新戲造勢，卻意外掀起「賣腐」質疑。更有眼尖網友發現，兩人發文約7小時後悄悄修改貼文，不僅更換照片，陳偉霆還重寫文案。

照片中，陳偉霆裸露結實腹肌，曾舜晞則展現精壯手臂，兩人在煙霧瀰漫的浴池中合影，畫面充滿戲劇張力。陳偉霆還標註曾舜晞，寫下「和五爺浴池留影之你看我的」，曾舜晞則以角色口吻回應，「和佛爺浴池留影之男人間的對話」，配合劇中角色互動替新戲宣傳。

然而，照片曝光後迅速登上熱搜，除了不少粉絲大讚兩人身材好，形容是「內娛身材天花板」、「富有又慷慨」，還有人將焦點放在兩人的古銅膚色與冷白皮對比，相關話題一度衝上熱搜。

不過，另有部分網友認為，兩位男主以半裸浴池照宣傳新劇，刻意營造曖昧氛圍，有「賣腐」之嫌，更有人質疑，已升格人夫、人父的陳偉霆，是否還需要以這類方式炒熱話題。

隨著話題延燒，有網友發現兩人發布貼文約7小時後，悄悄留下編輯紀錄。陳偉霆除了修改貼文內容，也與曾舜晞同步撤下原本的半裸浴池照，改成穿著整齊的劇照，引發外界猜測，是否因輿論發酵而緊急調整宣傳策略。

事實上，這張照片並非刻意拍攝的宣傳照，而是劇中一場重要對手戲的畫面。曾舜晞日前直播時也透露，拍攝浴池戲前擔心自己與陳偉霆的身材差距太大，因此提前展開高強度健身，希望以最佳狀態入鏡。

值得一提的是，「九門」開播前，雙方粉絲曾因演員番位掀起爭議，如今兩位主演頻頻隔空互動、互相標註宣傳新劇，原本被認為成功將焦點拉回作品本身，沒想到一組浴池半裸照卻意外引爆話題，甚至比劇情本身更受外界關注。

精華 FAQ

  • 兩人同步在微博發布浴池半裸合照，並以劇中角色口吻互動標註彼此，藉由身材與戲劇張力替懸疑冒險劇《九門》造勢，結果意外比劇情更受關注。

  • 因照片刻意呈現半裸、曖昧氛圍與角色互動，有網友認為是在利用男性之間的親密感博眼球，藉此炒作新戲，因此質疑宣傳手法有「賣腐」嫌疑。

  • 有網友發現約7小時後兩人都留下編輯紀錄，陳偉霆還重寫文案，原本的浴池半裸照也被換成較正式的劇照，外界推測是因輿論發酵而緊急調整宣傳策略。

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