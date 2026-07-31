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原本已打算封麥…翁倩玉再次翻紅：是我後半輩子的高潮

記者李姿瑩／即時報導
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翁倩玉接受專訪，歌手、演員身分切換自如。圖／年代提供
翁倩玉接受專訪，歌手、演員身分切換自如。圖／年代提供

以電影「陽光女子合唱團」感動無數觀眾的資深藝人翁倩玉，近日接受「聚焦2.0」專訪，分享睽違47年重返大銀幕的心路歷程。她笑說，如今走在路上常被年輕人喊「玉英奶奶」，讓她又驚又喜，「以前認識我的大多是同年代的人，現在有機會讓年輕朋友認識我，真的很高興。」她更憑藉片中精湛演出，一舉拿下台灣影評人協會獎最佳女演員，感性表示：「2026是我後半輩子的高潮。」

談及這次在電影中的演出，翁倩玉透露，由於角色長期待在監獄，不僅不能化妝，還得呈現疲憊滄桑的模樣。為了打造最自然的白髮效果，劇組捨棄假髮，每天以染眉膏從髮根一根根刷白，她笑說，光是造型就得耗時近一小時，頭髮還會因膠質變得僵硬，每天收工後光洗頭就要花30分鐘，得先把頭髮泡軟才能慢慢洗淨。此外，劇中一場打鬥戲，她也堅持親自上陣不用替身，「我的動作有自己的特色，大家一看就知道是不是我，為了電影好，我覺得需要就是需要」。

身兼歌手身分的翁倩玉坦言，去年在高雄流行音樂中心舉辦大型演唱會後，原以為已完成心願，甚至萌生「可以不用再唱了」的念頭，畢竟一連演唱兩個小時，對體力是不小的考驗。沒想到在歌迷期待下，今年仍決定於8月台北、11月台中舉辦60週年演唱會。為了儲備體力，她平時除了練氣功、做皮拉提斯與深蹲維持體能，也會出門遛狗、曬太陽補充維生素D，幫助睡眠與發聲，持續保持最佳狀態。

提到飲食偏好，祖母是台南人的翁倩玉對台菜情有獨鍾，每次回到台灣都指定想吃台南菜。節目現場品嚐台南鱔魚意麵等美食時，她更以流利台語與主廚對答如流。她也分享私房養生秘訣，從30歲開始便養成「先吃青菜、再吃蛋白質、最後吃澱粉」的飲食習慣，每餐只吃七分飽。她現場更親自示範「涼拌西瓜皮」，將西瓜白色果皮切絲，加鹽抓軟後拌入紅蘿蔔絲，再以醋、麻油及醬油調味，不僅清爽可口，更是夏天消暑退火的好滋味。

翁倩玉為電影付出不少心血。圖／年代提供
翁倩玉為電影付出不少心血。圖／年代提供

精華 FAQ

  • 她睽違47年再演電影《陽光女子合唱團》後，拿下台灣影評人協會獎最佳女演員，並感性說這是自己後半輩子的高潮，也讓年輕觀眾重新認識她。

  • 因角色長期在監獄，她不能化妝、要呈現滄桑感，白髮是用染眉膏一根根刷出來；拍打鬥戲時她也堅持親自上陣，不使用替身。

  • 去年辦完高雄演唱會後，她一度覺得可以不用再唱，但在歌迷期待下，仍決定於8月台北、11月台中開唱，並靠氣功、皮拉提斯、深蹲與遛狗維持體力。

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