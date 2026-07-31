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派偉俊才認愛禾羽就出事…女星開嗆爆「新歌是寫給我」

記者梅衍儂／即時報導
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派偉俊10月10日將舉辦演唱會。圖／杰威爾音樂提供
派偉俊10月10日將舉辦演唱會。圖／杰威爾音樂提供

26歲歌手派偉俊日前舉行新專輯「BAD IDEA」發片記者會，除了大方認愛大4歲的富邦啦啦隊成員禾羽，透露兩人交往約3個月，也分享戀愛後創作靈感變得更加豐富。不過，認愛消息曝光後，卻意外掀起前任女友爆料，曾參加選秀節目的女星黃琳媛（Ally）在派偉俊的社群平台留言，指兩人當初分手「也是不歡而散」，希望派偉俊不要讓外界誤會當初寫給她的歌曲是寫給現任女友，「可以不要借花獻佛再把我當題材了嗎」。

派偉俊前天在記者會上受訪時，透露戀愛後「開心的歌變多了」，過去則比較常寫失戀歌曲，也提到新專輯中有一首歌是送給女友的。不過，當媒體進一步追問究竟是哪一首時，他當下僅笑著回應：「你們猜啊！」並沒有點名任何歌曲，也沒有明確表示是哪一首作品。

然而，黃琳媛（Ally）在派偉俊的社群平台留言，貼出兩人交往時期的對話截圖，以及某新聞報導截圖，內容提及派偉俊透露新專輯中有一首歌寫給女友。黃琳媛（Ally）看到報導後，認為文中所指歌曲就是派偉俊去年創作的「去年下的那場雪」，而這首歌，派偉俊曾說是為了她寫的，她因此相當不滿。

面對前任留言引發的討論，派偉俊稍早也在社群平台發文回應，他貼了另一首新歌「穿上你的愛」連結，並寫：「去年下的那場雪就他留在去年，今年夏天戀愛就聽這首。」「去年的雪」疑似指過去的感情，而「今年夏天的戀愛」則似乎是在回應目前的感情狀態。而禾羽也大方留言放閃：「單曲循環中，喜歡。」

對此，派偉俊所屬杰威爾音樂回應：「謝謝大家關心，專輯裡唯一寫給他人的歌曲是『穿上你的愛』，如有不實言論，公司將保留法律追訴權。」

精華 FAQ

  • 黃琳媛看到報導後，認為派偉俊提到的「寫給女友」歌曲，指的就是先前為她創作的〈去年下的那場雪〉，因此不滿他把舊情歌說成是寫給現任女友。

  • 他在記者會上承認戀愛後創作靈感變多，也說專輯裡有一首歌是送給女友，但面對媒體追問是哪一首時，只笑回「你們猜啊！」，並未明確點名。

  • 杰威爾音樂表示，專輯裡唯一寫給他人的歌曲是〈穿上你的愛〉，並強調若外界再散播不實言論，公司將保留法律追訴權，以釐清爭議。

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