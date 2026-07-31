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陳庭妮當媽連胡宇威都瞞…他見超音波照愣10秒：是真的嗎

記者趙大智／台北即時報導
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胡宇威徹底女兒傻瓜，講到她就笑。記者王聰賢／攝影
胡宇威徹底女兒傻瓜，講到她就笑。記者王聰賢／攝影

胡宇威和陳庭妮結婚3年，7月24日無預警宣布成為新手爸媽。胡宇威今晚（7/31）出席汽車品牌活動，一上場就喜滋滋主動宣佈「有新的身份了」，讓人驚訝的是，陳庭妮得知懷孕時，他正在國外拍戲，她竟能忍了幾星期，堅持等他返家再親自拿超音波照片分享喜悅。

胡宇威回憶這段時眼眶泛淚，他當下沒哭，只是傻住，用「嘴巴掉下來」比喻震驚，愣了10秒 才問她：「Baby，是真的嗎？」接下來夫妻一起保密到家，知情的在5個人以下，「不是刻意要藏，而是這段時間想留給自己，不想多透露」。

陳庭妮生產時，胡宇威全程進產房陪伴，還親手剪臍帶，他並未被血嚇到，反而享受這個儀式感，「 真的當爸爸了 」。他非常感謝老婆的辛苦，公開感謝：「謝謝老婆，她不再碰喜歡吃的東西，就怕對小孩不好，做好媽媽角色。」

44歲胡宇威從16歲就取好兒子跟女兒的名字，這回用上了Caitlyn，覺得這名字很美又感覺舒服，形容愛女長相時，嘴巴簡直笑到咧開來：「五官和鼻子就像是mini我，女版胡宇威！」接下來他馬上將迎來人生第一個父親節，開心表示女兒很幸福，從他生日、她生日到父親節，可以接連吃3次蛋糕。

先前胡宇威動刀處理右手宿疾，醫生交代不能抱小孩，至少要休息6個月左右，但他仍忍不住用用左手抱；至於延宕已久的婚禮還辦嗎，是否乾脆等女兒能走路當花童？他樂見其成：「一定會辦，婚禮對女方是很盛大的事，我也很看重。」還說遠在美國的父母未來「會長期來台灣的 」。

胡宇威和陳庭妮 2023年在美國紐約完成結婚登記，之後也在台灣補辦相關登記。回顧兩人從假戲真做開始祕戀，直到求婚成功才正式認愛，這一次平地一聲雷宣布成為爸媽，只能說「藏功一流」。今天問到是否生二胎、陳庭妮在月子中心現況，胡宇威也都賣關子：「你們到時再問她！」

胡宇威透露陳庭妮一開始連他都瞞。記者王聰賢／攝影
胡宇威透露陳庭妮一開始連他都瞞。記者王聰賢／攝影

胡宇威講到老婆女兒幸福藏不住。記者王聰賢／攝影
胡宇威講到老婆女兒幸福藏不住。記者王聰賢／攝影

胡宇威當爸後首露面。記者王聰賢／攝影
胡宇威當爸後首露面。記者王聰賢／攝影

胡宇威同意女兒「帶財」。記者王聰賢／攝影
胡宇威同意女兒「帶財」。記者王聰賢／攝影

精華 FAQ

  • 她在胡宇威國外拍戲期間先保密數週，等他返家後才親自拿出超音波照片分享喜訊。胡宇威當場愣住10秒，還忍不住問她「是真的嗎？」

  • 他全程陪進產房，還親手剪下臍帶，看到女兒誕生後很有儀式感，也直呼自己「真的當爸爸了」。他並未被血腥場面嚇到，反而滿心感動。

  • 胡宇威表示延宕已久的婚禮一定會辦，因為他很重視女方感受，也透露遠在美國的父母未來會長期來台灣。至於二胎與月子中心情況，他則先賣關子。

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