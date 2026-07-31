韓股暴跌「歌王也套牢」…黃致列苦笑：沒賣都不算賠

黃致列是定期來台演出常客。圖／亞士傳媒提供

南韓 歌手黃致列今天來台宣傳新專輯「I Love Summer」和8月22、23日的台北演唱會，近來韓股劇烈震盪，黃致列坦言自己有投資股票，看到帳面虧損確實心情受影響，不過他仍堅持長期投資，「真正的投資是放眼未來，股票不能只看眼前利益」。

他笑說自己「沒賣就沒有賠錢」，也不會天天盯盤，而是採定期投資、長期持有。提到台積電 時，他立刻豎起大拇指直呼「TSMC第一名」，坦言一直想買，但礙於現在股價太高，所以還在觀望

黃致列透露，曾有命理師說他「命中帶4個金」，代表有毅力、適合長期累積財富，也預言他年少辛苦、晚年享福，讓他聽了相當開心。不過命理師也提醒要多注意肝臟健康，加上父親曾罹患胃癌，更讓他養成定期健檢的習慣。

談到近況，黃致列每天固定運動約1.5小時，保持身材之餘而且「可以吃更多美食」。他這趟來台最期待吃到雞排、牛肉麵及雞翅包飯，感嘆30歲後代謝變慢，確實比較容易變胖。

43歲的他目前仍是單身漢，黃致列覺得感情只能順其自然，「這個年紀已經不適合設定理想型，感情不是想找就找得到」。他也分享，近年最大的心願就是大家都能健康，去年得知一名追隨超過10年的新加坡粉絲因癌症離世，讓他難過落淚，更體會健康才是人生最重要的事。

黃致列是定期來台演出常客。圖／亞士傳媒提供

黃致列放送臉頰愛心。圖／亞士傳媒提供

黃致列比出愛心手勢送給粉絲。圖／亞士傳媒提供