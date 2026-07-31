林志玲違規放天燈恐挨罰…蔡康永曝她在東京因這件事哭了

蔡康永以初音未來為主角進行創作。記者王聰賢／攝影

蔡康永 日前剛結束海外個展，今天以參展藝術家身分出席台北白石畫廊「Art of Miku - Taipei Exhibition -」VIP活動，與日本虛擬偶像初音未來跨界合作。他受訪時，除了分享創作近況，也談及近日備受關注的大S 遺產議題、立遺囑觀念，以及好友林志玲 日前因平溪放天燈遭檢舉事件。

近日大S離世後，遺產繼承與豪宅分配再度成為外界討論焦點，諸多不實傳言讓小S和家人不堪其擾。身為小S多年好友，蔡康永表示，自己始終會給予小S關心與支持，但不會介入對方家務事，「我只能一直對小S保持關心與支持，沒有多問。」他認為沒有必要造成小S壓力，因此也未特別詢問相關情況。

日前立法院三讀通過「民法」第1223條修正案，刪除兄弟姊妹特留分。蔡康永透露自己早已立好遺囑，也認同財產應由當事人依照意願自由分配，「我認為不應該有任何預設，人應該把他的財產留給任何人，應該照當事人自己的意願」。他直言：「真的不希望自己在乎的東西，最後留給不想留的人。」

蔡康永也鼓勵大家盡早思考遺囑安排，「我會建議大家，沒事就可以想想看遺囑怎麼寫，並不是什麼不吉祥的事情，因為寫遺囑可以提醒你，人生中最重要的人選跟事情是什麼」。至於自己的遺產規劃，他僅透露第一順位留是家人。

先前林志玲特地飛往東京支持他的個展，兩人還一起吃飯，林志玲更帶著孩子同行，席間聊了許多身為母親的心情。蔡康永透露，此次東京畫展以「你忘記自己多久了」為主題，希望獻給每一位將身心奉獻給家庭的媽媽，林志玲聽完後相當有感，甚至眼眶泛淚，「她很能理解」。

談起東京畫展的盛況，蔡康永笑說，現場氣氛彷彿「康熙來了」粉絲見面會，不少觀眾都是一路看著節目長大，也有許多小S的粉絲特地前來，讓他笑稱自己成了「接線生」，不忘替大家向小S轉達支持與祝福。

至於林志玲近日因2年前在平溪鐵軌上施放天燈，遭檢舉涉嫌違反「鐵路法」，恐面臨1萬至5萬元罰鍰，蔡康永認為如果違反規定，就應依法接受處罰，「享受天倫之樂同時，還是要遵守規定」。

蔡康永以初音未來為主角進行創作。記者王聰賢／攝影

蔡康永以初音未來為主角進行創作。記者王聰賢／攝影