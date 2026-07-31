尼可拉斯凱吉二戰驚悚片整部被盜 Netflix挨告遭求償1億
奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉(Nicolas Cage)主演、真人真事改編的二戰驚悚片「堅忍行動」(Fortitude)，電影還沒上映就發生母帶被盜事件，片商面臨盜版風險所造成的商業損失，影音串流平台網飛(Netflix)遭製作人告上法院，求償1億多元。
電影劇情改編自二次大戰期間的「堅忍行動」(Operation Fortitude)，拍攝期間長達7年，耗資約4500萬元。製片公司Op-Fortitude Ltd與製片人艾弗拉姆(Simon Afram)日前向加州聯邦區域法院提告，指控Netflix對於未加密的電影母帶拷貝版保管不當而外洩，事件發生之後還企圖隱瞞安全漏洞。
「堅忍行動」是盟軍發起的大規模欺敵戰術，旨在誤導納粹德國登陸地點不是在諾曼第。「堅忍行動」當中派出虛晃一招的部隊，部署雙面間諜，透過無線電通訊散布假消息。
片商與製片人在訴狀中說，這起事件傷害了新片做為首發上市電影(first-to-market)的專屬與發行價值，造成慘重財務損失，片商被迫在電影頒獎季節來臨時前暫停新片的宣傳與銷售工作。
訴狀指出，新片試映時獲觀眾評分「最棒前兩名影片」(top-two box)的滿意度達82%，估計電影推出後將創造至少1億1250萬元收入。
Netflix對福斯商業新聞網(FOX Business)發表聲明時否認有任何過錯。聲明中說，電影在交付時並沒有密碼保護或加密等業界標準防護措施。
聲明中說，原告利用這起事件「以惡意手段企圖向Netflix勒索錢財」。
爭議源於Netflix要求在2025年底到2026年中之間為新片舉行一場私人試映會。片商指控Netflix要求未加密的拷貝版以便簡化試映流程，Netflix則反駁表示，採取安全防護是業界標準作法，未加密版本是片商自願提供。
未加密的「堅忍行動」數位母帶硬碟今年6月15日送到Netflix的好萊塢工作室，試映會在16日舉行。
訴狀指出，片商多次要求取回硬碟卻在6月17日至25日之間遭到忽視或拖延。一名Netflix高層主管6月25日發送電郵給片商，告知「上周有人從我們辦公桌上偷走很多硬碟」。
訴狀指出，製作人向警方報案之後，Netflix拒絕配合洛杉磯警察局調查。
片商主張Netflix對未加密的電影母帶硬碟保管不當，導致拷貝外洩並衍生盜版風險，嚴重損害影片的首發發行價值，因此向法院求償1億多元。 電影改編自二戰期間的堅忍行動，描述盟軍欺敵誤導德軍登陸諾曼第；拍攝歷時7年、成本約4500萬元，試映評價也被指相當不錯。 Netflix否認有任何過錯，稱交付時沒有加密是片商自願提供，且指控方企圖勒索；雙方爭議核心在於未加密版本的提供責任與後續保管失職。
精華 FAQ
片商主張Netflix對未加密的電影母帶硬碟保管不當，導致拷貝外洩並衍生盜版風險，嚴重損害影片的首發發行價值，因此向法院求償1億多元。
電影改編自二戰期間的堅忍行動，描述盟軍欺敵誤導德軍登陸諾曼第；拍攝歷時7年、成本約4500萬元，試映評價也被指相當不錯。
Netflix否認有任何過錯，稱交付時沒有加密是片商自願提供，且指控方企圖勒索；雙方爭議核心在於未加密版本的提供責任與後續保管失職。
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