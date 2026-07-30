金氏紀錄辦演唱會最高齡 94歲胡楓因1病ICU昏迷4日

香港藝人94歲胡楓日前因急性膽管炎ICU昏迷4日，所幸康復出院；圖為胡楓2023年4月獲頒香港電影金像獎終身成就獎。(中新社)

現年94歲的港星胡楓(修哥)早前因好友謝賢 離世受訪時，家人透露其身體抱恙，情況引發外界擔憂。胡楓30日晚間與兒媳JoJo發布影片報平安，親自交代先前因急性膽管炎引發膽石堵塞被送入深切治療部(ICU)，因呼吸困難需要插喉並昏迷長達4天。經醫療團隊緊急實施通膽管及膽囊切除手術後，胡楓已順利康復出院，坦言憑著想與家人朋友再見一面的意志力戰勝病魔。

綜合明報等港媒報導，胡楓一向身體健康，今年6月才剛於紅館舉行《修哥九五至尊無限楓騷演唱會》，成功挑戰金氏世界紀錄「舉辦演唱會最年長的華語藝人」。兒媳JoJo在影片中透露，先前為免胡楓受外界騷擾，對外僅稱其感染新冠肺炎及流感高峰期不便出門。

JoJo說明：「早前爸爸唔舒服，我哋同人哋講爸爸中咗新冠，同埋因為流感高峰期我哋唔俾佢出街。其實佢係好危急嘅膽管炎，入咗伊利沙伯醫院嘅ICU嘅。頭尾都昏迷咗4日，因為要插喉，當時嘅呼吸係好唔OK嘅，醫護人員話要插喉先至可以幫到佢。」主診醫生則表示，膽管炎引發嚴重併發症 或致敗血症致命，形容胡楓是在天堂打了個轉、非常有福氣。

胡楓在影片中精神奕奕、笑容滿面，回想醒來時被「五花大綁」的過程表示：「我一睜開眼個環境好陌生，醫護人員問我叫咩名，我答中咗佢好開心，雖然係醒咗，但非常辛苦，因為我被五花大綁，唔俾我抓到塊臉，又唔可以掂到心口嘅喉管。」他亦提及醫護人員的悉心照顧，指曾摸到護士冰冷的手並感受到對方的熱情。

報導指出，胡楓談及支撐自己堅持下去的動力，他指出昏迷與睡夢期間腦海全是親友的關心，「家人、仔女、新抱、弟妹，所有嘅朋友，我都想見返，佢哋關心我嘅片段，仲諗起平時好多網友鼓勵我，所以呢段時間都有諗起你哋。我喺夢中同自己講，要同好友、家人見返一面，我依家做得到。我會同大家傾偈、見面，仲要多謝咁多年做我演唱會嘉賓嘅朋友。」大批網民留言祝福，讚胡楓意志力強。