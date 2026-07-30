「營業中」廚房驚現傷兵…風田遭蒸氣噴臉驚喊好燙

Judy(左起)、莎莎、鬼鬼、姚元浩、風田、各務孝太和南珉貞到韓國出外景。圖／好看娛樂提供

「嗨！營業中」最新一季上週風光迎來第100集的輝煌里程碑，正當全體成員沉浸在成功的喜悅時，合夥人隨即在第101集投下震撼彈，祭出「地獄級」海外挑戰，這場韓國行被喻為邁向下一個百集的「最殘酷起點」。

為了征服韓國在地味蕾，本週合夥人安排挺進學術與美學兼具的「韓國世宗共同大學校區」進行新菜色開發。姚元浩、吳映潔（鬼鬼）、莎莎率領小幫手風田、各務孝太，以及韓國本土女神Judy、啦啦隊女神南珉貞，組成「國際夢幻陣容」。然而，這看似完美的組合，在踏入廚房後竟然演變成一場混亂。

在出餐時間倒數的極大壓力下，廚房發生慘烈災情，狀況雪上加霜。首先是小幫手各務孝太，因過度緊張導致手部嚴重抽筋，關鍵時刻無法備料；緊接著，風田在打開蒸籠時，因沒抓好距離，眼看滾燙熱氣直衝面部，所幸他閃躲得快，但他仍直呼「好燙」，強忍疼痛繼續投入工作。

主打料理「辣炒年糕」因需加入起司再蒸5分鐘，但在分秒必爭的壓力下，韓國女神南珉貞與Judy當場無助皺眉，原本期待的笑容消失殆盡。一向穩定的甜點擔當莎莎竟也踢到鐵板，她所製作的甜點，莎莎本人試吃後連連搖頭，崩潰自嘲這道甜點簡直是「牙齒的考驗」。

任務結束後，夥伴們宛如「戰敗的公雞」般身心俱疲。吳映潔忍不住調侃風田是「軟啪啪的風田」，就連平時陽光的各務孝太也完全笑不出來。