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梁詠琪也催生「40歲之前趕快」Lulu尷尬回「慢慢來啦」

記者林怡秀／即時報導
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梁詠琪（右）也很關心Lulu的生子進度。圖／三立提供
梁詠琪（右）也很關心Lulu的生子進度。圖／三立提供

三立都會台「完全娛樂」日前邀請「聰明鎮」演員梁詠琪、許曦文、陳妍霏、劉修甫接受專訪，主持人Lulu更配合作品氛圍，特別化身經典人物「富江」登場。沒想到梁詠琪一見到新婚的Lulu，第一句話竟是：「恭喜妳結婚啦！」接著立刻加碼催生：「趁40歲以前趕快生。」讓Lulu當場尷尬笑回：「慢慢來啦！」該段專訪將於明(31日)晚播出。

梁詠琪在「聰明鎮」中飾演控制慾極強的母親，為了讓女兒考上好大學、讀醫科，即使小鎮再恐怖，也堅持全家撐下去。她形容角色看似瘋狂，背後其實藏著滿滿母愛，「是母愛到了極致，開始變得有點扭曲。」梁詠琪透露第一次看到陳妍霏時，就覺得對方真的很像自己的女兒。陳妍霏則爆料，梁詠琪為了入戲，甚至把手機桌布換成她小時候的照片，讓Lulu驚呼：「太沉浸式了！」

Lulu也犀利逼問許曦文媽媽小S看完預告後的反應，她笑說，媽媽不斷追問拍攝細節，從道具長什麼樣、現場怎麼拍都想知道，甚至還在一旁碎念：「奇怪，為什麼導演找的不是我，是妳？」雖然嘴上吃醋，小S私下仍給女兒許多支持。許曦文表示，拍戲期間常因為隔天的台詞緊張，媽媽便陪她一起對詞、讀本到深夜。梁詠琪說她不來演，是因為想把聚光燈留給女兒。

精華 FAQ

  • 梁詠琪一見到新婚的Lulu，先開口恭喜她結婚，接著又直接催生，提醒她趁40歲以前趕快生，讓現場氣氛瞬間變得十分尷尬又好笑。

  • 面對梁詠琪當場催生，Lulu雖然有些尷尬，但仍保持笑容回了一句「慢慢來啦！」，以輕鬆方式化解這段突如其來的話題。

  • 梁詠琪在《聰明鎮》中飾演控制慾極強的母親，為了更投入角色，她甚至把陳妍霏小時候的照片設成手機桌布，展現相當沉浸式的表演準備。

小S

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