身兼父職不後悔…吳映潔淚崩告白「謝謝妳選我當父母」

吳映潔分享生下女兒的心路歷程忍不住落淚。圖／羅慧夫顱顏基金會提供

財團法人羅慧夫顱顏基金會今宣布邀請藝人GEmma吳映潔擔任第四屆「最初的感動」照片徵件活動愛心大使，邀請全台父母一同參與新生兒照片徵件。升格人母的吳映潔不僅親自南下台中參與一日遊活動和顱顏家庭相處，近距離照顧剛手術後的唇顎裂新生兒並拍攝公益宣傳影片，逢父親節前夕，身兼父職的吳映潔表示從不後悔，率先響應大方分享女兒「妹子」的萌照，期盼讓大眾更認識先天顱顏疾病以及尊重生命的可貴。

問到女兒出生時的瞬間感動，愛心大使吳映潔幸福地笑著說：「第一眼看到她的樣子，心裡想的是怎麼都皺巴巴的！眼角卻默默流下一滴淚。」她坦言，生下女兒是最震撼的經歷，眼淚交織著走過產檢的忐忑不安與迎接新生命的所有感動。談到第四屆「最初的感動」照片徵件活動主題「謝謝你，選擇我當你的父母」，吳映潔忍不住淚水崩潰：「這句話對我真的很有意義，因為每當夜深人靜，女兒睡覺的時候，我都會跟她說一樣的話！」「謝謝你，選擇來當我的孩子！」

愛心大使吳映潔跟隨羅慧夫顱顏基金會參與剛完成手術的唇顎裂新生兒照護，只見她母愛大爆發，在旁看著家長拆下特殊鼻膜與清潔的過程，看著寶寶因短暫適應而撒嬌哭啼，吳映潔溫柔安撫，一邊感性地說：「日常幫小孩清鼻子時她都會哀哀叫，當媽媽的都會心疼，何況是剛動完手術的寶寶，看著他們經歷這段適應期，真的會想給他們大大的擁抱。但也因為有爸爸媽媽加倍細心的呵護，才能陪伴孩子順利跨過這個階段，這些顱顏孩子的爸爸媽媽，真的比我勇敢一千倍！」

看見顱顏寶寶的媽媽如此堅強，愛心大使吳映潔回想當初生子的歷程，認為應該就是「為母則強」的本能，才讓自己有勇氣堅持生下女兒，不畏外界眼光並且從不後悔。她開心地分享：「現在妹子會叫我媽媽了，在我做飯的時候跑來抱我，那時候真的很開心，原來，她認得我是她的媽媽！」她更感性表示：「我已經不記得自己是怎麼長大的了，是女兒帶著我重新長大一次，也讓我在這個過程中學習如何成為一位媽媽。」