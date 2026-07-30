我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買回家的酪梨 食安專家：應立即清洗

紐約MTA擬再漲4% 稱「免費公車」口號促逃票潮

小S力挺Elly演「蛞蝓女孩」被虧「演得比你好」高EQ回應

記者趙大智／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Elly分享4年前片場紀錄。圖／摘自IG
Elly分享4年前片場紀錄。圖／摘自IG

新人Elly（許曦文）在Netflix「聰明鎮」飾演日本恐怖漫畫大師伊藤潤二經典角色「蛞蝓女孩」，媽媽小S 強打宣傳不遺餘力， 29日在社群發文，表示相當喜歡裡面一個叫許曦文的新進演員，希望有機會和她同台；Elly也回「謝謝S姐的支持！我會繼續努力」，母女都幽默。

「聰明鎮」改編自日本恐怖漫畫大師伊藤潤二經典作品的真人影集「聰明鎮」上映3天，雖說伊藤潤二授權、監修，但因為並非「翻拍」，而是全新故事，因此無論在劇情、結構、節奏、演員表現都是評價極端，女主角和一票演員被罵之外，Elly因為是首次演戲，多數被讚自然，只是含金湯匙出生貴氣天成，不少人覺得她跟窮困學生角色有點距離。

小S發文寫道：「如果你已經很久沒有感到詭異、噁心、變態、那請你現在就看『聰明鎮』。」有網友留言「演得比你好喔」，這怎麼可能傷得了小S，馬上回：「怎麼辦？好像是真的。」

之前Elly去上小S「小姐不熙娣」，小S就提到自己從小最愛就是「流星花園」和伊藤潤二的漫畫，早年親姊大S演了杉菜，現在換大女兒演蛞蝓女孩，覺得老天爺真的對自己很好。

小S(左)對女兒Elly的表現相當感動。圖／東森綜合台提供
小S(左)對女兒Elly的表現相當感動。圖／東森綜合台提供

精華 FAQ

  • 她主要是替Elly在Netflix真人影集《聰明鎮》宣傳，Elly在劇中飾演伊藤潤二經典角色「蛞蝓女孩」，小S也在社群發文力挺。

  • 面對網友留言「演得比你好喔」，小S沒有動怒，反而幽默回覆「怎麼辦？好像是真的。」展現高EQ，也讓這段互動引發討論。

  • Elly首次演戲多被認為表現自然，獲得不少稱讚；但也有人覺得她天生貴氣，和劇中窮困學生角色有些反差，評價因此出現分歧。

大S 日本 Netflix

上一則

徐若瑄2008年被金融風暴嚇到「從此不買股票」存錢買房

延伸閱讀

小S陪女兒許曦文對戲 突問：我們如果演同學會被發現嗎？

小S陪女兒許曦文對戲 突問：我們如果演同學會被發現嗎？
小S認了 曾和女兒聯手騙老公 Elly揭和爸媽相處方式

小S認了 曾和女兒聯手騙老公 Elly揭和爸媽相處方式
Sandy重返「不熙娣」暢聊代班歷程 被小S抱抱告白惹哭了

Sandy重返「不熙娣」暢聊代班歷程 被小S抱抱告白惹哭了
退伍後豁出去…南柱赫「鬼謎東宮」跳井：比動作戲更崩潰

退伍後豁出去…南柱赫「鬼謎東宮」跳井：比動作戲更崩潰

熱門新聞

王凱驚傳在家中猝逝，享年43歲。圖／截自王凱臉書

王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說

2026-07-26 09:32
麥特戴蒙(左三)與妻子露西安娜（左二）育有四個美麗的女兒，一家六口在電影「奧德賽」倫敦首映會合體。(路透)

「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧

2026-07-29 20:03
大S的房子已經過戶給具俊曄和一雙子女。（取材自IG）

大S台北信義區豪宅傳已經過戶 由「具俊曄和子女共同持有」

2026-07-24 23:30
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20
王凱曾演出民視「市井豪門」。圖／民視提供

王凱租屋處暴斃 曾陷低潮轉戰夜店公關 月領最低薪求生

2026-07-26 09:22
周星馳與迪麗熱巴合作「功夫女足」掀起話題。（取材自迪麗熱巴工作室微博）

迪麗熱巴被周星馳叫「巴爺」 本尊反應曝光 網狂刷：星巴克CP

2026-07-26 18:56

超人氣

更多 >
華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關

華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關
「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧

「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧
好市多8月必買 人氣品牌水餃獨家販售、一款橄欖油安心買

好市多8月必買 人氣品牌水餃獨家販售、一款橄欖油安心買
別等上船才後悔 搭郵輪行前「漏做一事」體驗大打折

別等上船才後悔 搭郵輪行前「漏做一事」體驗大打折
教授設「AI陷阱」抓作弊 學生幾乎全中招 答案超荒謬

教授設「AI陷阱」抓作弊 學生幾乎全中招 答案超荒謬