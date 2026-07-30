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日本新生代男神 「藍色監獄」高橋文哉8月14日首度訪台

記者廖福生／即時報導
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高橋文哉在「藍色監獄」片中擔綱不斷自我覺醒的男主角「潔世一」。圖／甲上娛樂提供
高橋文哉在「藍色監獄」片中擔綱不斷自我覺醒的男主角「潔世一」。圖／甲上娛樂提供

由全球現象級足球漫畫改編的首部真人版電影「藍色監獄」，片中飾演靈魂主角「潔世一」的日本新生代一哥高橋文哉，確定將於8月14日首度造訪台灣，展開兩天一夜宣傳行程，並於8月14、15日舉辦共5場「藍色監獄」高橋文哉影人見面會，現場開放「粉絲提問」等專屬福利親寵台粉。

日前高橋文哉與K（&TEAM）一同接受台灣媒體連線訪問，K 熱情推薦高橋訪台必吃牛肉麵與芒果冰，高橋更現學現賣用中文親口唸出美食願望清單「牛肉麵」，引爆全台粉絲熱烈敲碗歡迎。本次訪台，高橋文哉更將與當初力邀他擔綱「潔世一」的《藍色監獄》金牌製片人松橋真三一同抵台，親自與台灣影迷見面，展現大銀幕上的霸氣狂熱！

談及選角過程，金牌製片人松橋真三表示，高橋文哉不僅具備無可挑剔的明星光環與演技，更擁有能扛住現象級IP壓力的強大心態與領袖魅力，正是「潔世一」的完美化身：「潔世一具備抗衡壓力的誠實、強大內心與領導力，面談時我深刻感受到高橋文哉確實備齊了一切。主角潔世一的成長，同時也是高橋文哉的蛻變與成長。」

本身就是原著鐵粉的高橋文哉則表示，看完原著後便深刻被角色「對抗強敵又超越自我」的姿態所震撼，全體團隊也懷抱著對原著的極致敬意，將所能做到的一切全心灌注於作品中：「我們不為『做得到』或『做不到』畫限，而是帶著對作品無比的愛、熱情與覺悟進行拍攝。如今那份熱情已化為無比自信，非常期待大家進戲院觀賞電影！」

本次「藍色監獄」高橋文哉影人見面會特別打造專屬「1369」數字密碼，推出定價新台幣1369元的限定套票，除可在映前或映後參加30分鐘高橋文哉見面會，現場還將進行粉絲Q&A、全場大合照等粉絲專屬福利環節。

每場還將抽出3名幸運粉絲可獲得高橋文哉親筆簽名海報，套票內容更包含影人見面會電影票1張、活動紀念票卡1張、首週特典1張，以及潔世一A3海報套組（共3張）。預售票將於8月3日（一）中午12:00在博客來售票網獨家開賣。真人版電影「藍色監獄」將於8月12日全台上映。

高橋文哉獲譽完美展現「潔世一」領袖氣場。圖／甲上娛樂提供
高橋文哉獲譽完美展現「潔世一」領袖氣場。圖／甲上娛樂提供

精華 FAQ

  • 高橋文哉將於8月14日首度訪台，展開2天1夜宣傳行程，主要為真人版電影《藍色監獄》造勢，並親自與台灣影迷見面。

  • 見面會共5場，現場開放粉絲提問，還有映前或映後30分鐘互動、全場大合照，每場另抽3名粉絲獲得親筆簽名海報。

  • 限定套票售價為新台幣1369元，包含電影票、活動紀念票卡、首週特典及潔世一A3海報套組，預售票將於8月3日中午12:00在博客來售票網獨家開賣。

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