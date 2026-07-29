我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍遇襲拍下撤離過程Po網 流出第一視角畫面

熊本強震死亡增至28人 紙廠救出10人其中8死、商場另釀5死

「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
麥特戴蒙(左三)與妻子露西安娜（左二）育有四個美麗的女兒，一家六口在電影「奧德賽...
麥特戴蒙(左三)與妻子露西安娜（左二）育有四個美麗的女兒，一家六口在電影「奧德賽」倫敦首映會合體。(路透)

布萊德彼特（Brad Pitt）、湯姆克魯斯（Tom Cruise）的子女們相繼拋棄父姓，好萊塢男星麥特戴蒙（Matt Damon）的家庭關係反而意外和諧。麥特戴蒙曾透露，無論工作再忙，他絕不會與四個女兒分開超過兩周；此外，一起吃晚餐也是多年來從未改變的家庭傳統，他希望盡可能陪伴孩子成長。

現年55歲的麥特戴蒙與妻子露西安娜（Luciana）育有四個美麗的女兒，包括27歲的Alexia、20歲的Isabella、17歲的Gia及15歲的Stella。本月稍早，電影「奧德賽」（The Odyssey）倫敦首映時，一家六口難得一同走上紅毯，他被外界封為「全民岳父」。

麥特戴蒙日前接受Podcast主持人Krista Smith訪問時透露，自己和家人早已約定「無論發生什麼事，我們都不會分開超過兩周。」

麥特戴蒙回憶，孩子小時候，全家經常跟著他的拍攝工作四處旅行。他說：「孩子還小、可以帶著到處跑的時候，每一次拍戲都像是全家人的冒險。我們會一起搬到拍攝地生活，再依照電影拍攝時間長短做調整。」

除了兩周規則，住在「女生宿舍」的麥特戴蒙也強調，全家每天一起共進晚餐，同樣是不可妥協的家庭傳統。

他接受People雜誌專訪時曾表示：「我們每天都會一起吃家庭晚餐，一直都是如此。」不過，他也坦言，即使全家坐在同一張餐桌前，也可能因為滑手機或忙於工作，而忽略交流。有一次，一名女兒提醒他：「昨天家庭晚餐，我們根本沒有聊天。」讓夫妻倆瞬間驚覺，差點忘記當初建立這項傳統的初衷。

麥特戴蒙表示：「我們坐下來吃飯，很容易陷入例行公事，而忘記當初為什麼要建立這個習慣。現在，我們全家都在努力培養這種家庭中的覺察力。」

麥特戴蒙這一個月馬不停蹄宣傳電影「奧德賽」，他表示，拍攝這部片不只是自己付出努力，家人也做出許多犧牲：「我離家很長一段時間，她們曾來探班，但整個拍攝過程非常漫長、非常辛苦，所以我很期待今晚讓我的女兒們看到這部作品。」

➤➤➤湯姆克魯斯女兒正式切割父親 「去除父姓」全新法定身分曝

➤➤➤布萊德彼特18歲愛女提告改姓 第4名小孩刪父斬斷連結

精華 FAQ

  • 他和家人早已約定，無論工作多忙，彼此都不會分開超過2周；這項原則讓他即使長時間拍戲，也能持續保有家庭連結與陪伴感。

  • 除了2周規則之外，他們每天都會一起吃家庭晚餐，這是多年來未曾改變的習慣；即使偶爾因滑手機或工作分心，家人也會提醒彼此回到交流本意。

  • 因為這部片拍攝期很長，他長時間離家，家人也因此付出許多配合與犧牲；所以他特別期待在首映時，讓4個女兒親眼看到自己的作品。

好萊塢 布萊德彼特 湯姆克魯斯

上一則

王陽明認「我是高富帥」首談優渥家世 親回「像個男人」爭議風波

下一則

拒被標籤化 韓團BTS「不報名2027葛萊美獎」拋震撼彈

延伸閱讀

「我在哈佛曾和麥特戴蒙演過對手戲」這位大法官 被法律耽誤的女演員

「我在哈佛曾和麥特戴蒙演過對手戲」這位大法官 被法律耽誤的女演員
麥特戴蒙世界盃決賽遭認錯 主播連喊「布萊德彼特」

麥特戴蒙世界盃決賽遭認錯 主播連喊「布萊德彼特」
老師做不到的事… 電影「奧德賽」 大家找書看

老師做不到的事… 電影「奧德賽」 大家找書看

中和媳婦生前社群滿是疼愛女兒身影 還有和殺人公公全家福

中和媳婦生前社群滿是疼愛女兒身影 還有和殺人公公全家福

熱門新聞

王凱驚傳在家中猝逝，享年43歲。圖／截自王凱臉書

王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說

2026-07-26 09:32
張柏芝自己就是豪門。(摘自張柏芝微博)

張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」

2026-07-22 20:47
葉麗儀靠著歌曲「上海灘的版稅收入加上自己的投資，已實現財富自由。（取材自極目新聞）

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

2026-07-16 08:00
大S的房子已經過戶給具俊曄和一雙子女。（取材自IG）

大S台北信義區豪宅傳已經過戶 由「具俊曄和子女共同持有」

2026-07-24 23:30
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20
王凱曾演出民視「市井豪門」。圖／民視提供

王凱租屋處暴斃 曾陷低潮轉戰夜店公關 月領最低薪求生

2026-07-26 09:22

超人氣

更多 >
海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？

海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？
好市多App綁定Visa卡 可手機結帳

好市多App綁定Visa卡 可手機結帳
好市多8月必買 人氣品牌水餃獨家販售、一款橄欖油安心買

好市多8月必買 人氣品牌水餃獨家販售、一款橄欖油安心買
前秘書憶述婚外情 多次幽會 駁紐森說法「一次短暫的經歷」

前秘書憶述婚外情 多次幽會 駁紐森說法「一次短暫的經歷」
16歲救生員聖塔克魯茲海灘救起男童暴紅 川普邀訪白宮

16歲救生員聖塔克魯茲海灘救起男童暴紅 川普邀訪白宮