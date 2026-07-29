「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧

麥特戴蒙(左三)與妻子露西安娜（左二）育有四個美麗的女兒，一家六口在電影「奧德賽」倫敦首映會合體。(路透)

在布萊德彼特 （Brad Pitt）、湯姆克魯斯 （Tom Cruise）的子女們相繼拋棄父姓，好萊塢 男星麥特戴蒙（Matt Damon）的家庭關係反而意外和諧。麥特戴蒙曾透露，無論工作再忙，他絕不會與四個女兒分開超過兩周；此外，一起吃晚餐也是多年來從未改變的家庭傳統，他希望盡可能陪伴孩子成長。

現年55歲的麥特戴蒙與妻子露西安娜（Luciana）育有四個美麗的女兒，包括27歲的Alexia、20歲的Isabella、17歲的Gia及15歲的Stella。本月稍早，電影「奧德賽」（The Odyssey）倫敦首映時，一家六口難得一同走上紅毯，他被外界封為「全民岳父」。

麥特戴蒙日前接受Podcast主持人Krista Smith訪問時透露，自己和家人早已約定「無論發生什麼事，我們都不會分開超過兩周。」

麥特戴蒙回憶，孩子小時候，全家經常跟著他的拍攝工作四處旅行。他說：「孩子還小、可以帶著到處跑的時候，每一次拍戲都像是全家人的冒險。我們會一起搬到拍攝地生活，再依照電影拍攝時間長短做調整。」

除了兩周規則，住在「女生宿舍」的麥特戴蒙也強調，全家每天一起共進晚餐，同樣是不可妥協的家庭傳統。

他接受People雜誌專訪時曾表示：「我們每天都會一起吃家庭晚餐，一直都是如此。」不過，他也坦言，即使全家坐在同一張餐桌前，也可能因為滑手機或忙於工作，而忽略交流。有一次，一名女兒提醒他：「昨天家庭晚餐，我們根本沒有聊天。」讓夫妻倆瞬間驚覺，差點忘記當初建立這項傳統的初衷。

麥特戴蒙表示：「我們坐下來吃飯，很容易陷入例行公事，而忘記當初為什麼要建立這個習慣。現在，我們全家都在努力培養這種家庭中的覺察力。」

麥特戴蒙這一個月馬不停蹄宣傳電影「奧德賽」，他表示，拍攝這部片不只是自己付出努力，家人也做出許多犧牲：「我離家很長一段時間，她們曾來探班，但整個拍攝過程非常漫長、非常辛苦，所以我很期待今晚讓我的女兒們看到這部作品。」

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