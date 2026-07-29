「自殺突擊隊」男星傑瑞德雷托涉性犯罪 多女當時未成年

美國男星傑瑞德雷托。(美聯社)

英國廣播公司（BBC）報導，4名女性指控美國男星傑瑞德雷托（Jared Leto）涉及性犯罪，事發時她們正值青少女時期。

傑瑞德雷托自1990年代起便是知名演員，曾憑藉電影「藥命俱樂部」（Dallas Buyers Club）於2014年獲得奧斯卡 最佳男配角獎。他也參演「鬥陣俱樂部」（Fight Club）、「銀翼殺手2049」（Blade Runner 2049）、「自殺突擊隊」（Suicide Squad）等賣座電影。

他也是樂團「30秒上火星 」（Thirty Seconds to Mars）主唱，該樂團創立於1998年，曾獲獎項肯定，明年春季將巡迴歐洲大陸及英國演出。

根據BBC，其中1名女性表示，她17歲時曾在汽車旅館浴室遭傑瑞德雷托性侵。另1名女性指出，傑瑞德雷托曾威脅要性侵她，當時她19歲，意外地單獨留在酒店房間內與他共處一室。

第3名女性指出，她17歲時在加州與傑瑞德雷托發生未成年性行為。第4名女性則形容，傑瑞德雷托曾誘導她，在她16歲時多次打電話，以露骨言語對她性騷擾。至少有1次，他曾暗示兩人應發生性關係。

她之後收到一份保密協議（NDA），要求她不得談論與傑瑞德雷托的關係，但她拒絕簽署。BBC已檢視過這份文件。

另外4名女性表示，她們年輕時曾接到傑瑞德雷托打來的奇怪電話，內容往往涉及露骨性話題。

還有1名女性指出，她14歲那年在一次簽名會上，傑瑞德雷托曾對她的胸部發表猥褻言論，之後他指示保全人員帶她到音樂祭後台。

總共有10名女性接受BBC紀錄片「傑瑞德雷托：好萊塢的黑暗秘密」（Jared Leto: Hollywood's Dark Secret）訪問，其中9人是首次公開講述自己的經歷。