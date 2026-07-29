「自殺突擊隊」男星傑瑞德雷托涉性犯罪 多女當時未成年
英國廣播公司（BBC）報導，4名女性指控美國男星傑瑞德雷托（Jared Leto）涉及性犯罪，事發時她們正值青少女時期。
傑瑞德雷托自1990年代起便是知名演員，曾憑藉電影「藥命俱樂部」（Dallas Buyers Club）於2014年獲得奧斯卡最佳男配角獎。他也參演「鬥陣俱樂部」（Fight Club）、「銀翼殺手2049」（Blade Runner 2049）、「自殺突擊隊」（Suicide Squad）等賣座電影。
他也是樂團「30秒上火星」（Thirty Seconds to Mars）主唱，該樂團創立於1998年，曾獲獎項肯定，明年春季將巡迴歐洲大陸及英國演出。
根據BBC，其中1名女性表示，她17歲時曾在汽車旅館浴室遭傑瑞德雷托性侵。另1名女性指出，傑瑞德雷托曾威脅要性侵她，當時她19歲，意外地單獨留在酒店房間內與他共處一室。
第3名女性指出，她17歲時在加州與傑瑞德雷托發生未成年性行為。第4名女性則形容，傑瑞德雷托曾誘導她，在她16歲時多次打電話，以露骨言語對她性騷擾。至少有1次，他曾暗示兩人應發生性關係。
她之後收到一份保密協議（NDA），要求她不得談論與傑瑞德雷托的關係，但她拒絕簽署。BBC已檢視過這份文件。
另外4名女性表示，她們年輕時曾接到傑瑞德雷托打來的奇怪電話，內容往往涉及露骨性話題。
還有1名女性指出，她14歲那年在一次簽名會上，傑瑞德雷托曾對她的胸部發表猥褻言論，之後他指示保全人員帶她到音樂祭後台。
總共有10名女性接受BBC紀錄片「傑瑞德雷托：好萊塢的黑暗秘密」（Jared Leto: Hollywood's Dark Secret）訪問，其中9人是首次公開講述自己的經歷。
報導稱有4名女性指控傑瑞德雷托涉及性犯罪，包括性侵、威脅性侵與性騷擾，且多起事件發生時她們仍處於未成年或青少女階段。 內文提到，1名女性稱17歲時在汽車旅館浴室遭性侵，另1名19歲時被威脅性侵，還有人在16歲與17歲時遭到不當接觸與言語騷擾。 BBC指出，共有10名女性接受紀錄片訪問，其中9人是首次公開講述經歷；另有女性提到曾收到保密協議，但拒絕簽署，顯示事件牽涉長期沉默。
精華 FAQ
報導稱有4名女性指控傑瑞德雷托涉及性犯罪，包括性侵、威脅性侵與性騷擾，且多起事件發生時她們仍處於未成年或青少女階段。
內文提到，1名女性稱17歲時在汽車旅館浴室遭性侵，另1名19歲時被威脅性侵，還有人在16歲與17歲時遭到不當接觸與言語騷擾。
BBC指出，共有10名女性接受紀錄片訪問，其中9人是首次公開講述經歷；另有女性提到曾收到保密協議，但拒絕簽署，顯示事件牽涉長期沉默。
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