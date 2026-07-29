我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

求職者用AI工具狂投履歷 老闆陷海量履歷形成惡性循環

郵箱發現烘乾紙先別丟 可防這昆蟲進入

「自殺突擊隊」男星傑瑞德雷托涉性犯罪 多女當時未成年

中央社洛杉磯29日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國男星傑瑞德雷托。(美聯社)
美國男星傑瑞德雷托。(美聯社)

英國廣播公司（BBC）報導，4名女性指控美國男星傑瑞德雷托（Jared Leto）涉及性犯罪，事發時她們正值青少女時期。

傑瑞德雷托自1990年代起便是知名演員，曾憑藉電影「藥命俱樂部」（Dallas Buyers Club）於2014年獲得奧斯卡最佳男配角獎。他也參演「鬥陣俱樂部」（Fight Club）、「銀翼殺手2049」（Blade Runner 2049）、「自殺突擊隊」（Suicide Squad）等賣座電影。

他也是樂團「30秒上火星」（Thirty Seconds to Mars）主唱，該樂團創立於1998年，曾獲獎項肯定，明年春季將巡迴歐洲大陸及英國演出。

根據BBC，其中1名女性表示，她17歲時曾在汽車旅館浴室遭傑瑞德雷托性侵。另1名女性指出，傑瑞德雷托曾威脅要性侵她，當時她19歲，意外地單獨留在酒店房間內與他共處一室。

第3名女性指出，她17歲時在加州與傑瑞德雷托發生未成年性行為。第4名女性則形容，傑瑞德雷托曾誘導她，在她16歲時多次打電話，以露骨言語對她性騷擾。至少有1次，他曾暗示兩人應發生性關係。

她之後收到一份保密協議（NDA），要求她不得談論與傑瑞德雷托的關係，但她拒絕簽署。BBC已檢視過這份文件。

另外4名女性表示，她們年輕時曾接到傑瑞德雷托打來的奇怪電話，內容往往涉及露骨性話題。

還有1名女性指出，她14歲那年在一次簽名會上，傑瑞德雷托曾對她的胸部發表猥褻言論，之後他指示保全人員帶她到音樂祭後台。

總共有10名女性接受BBC紀錄片「傑瑞德雷托：好萊塢的黑暗秘密」（Jared Leto: Hollywood's Dark Secret）訪問，其中9人是首次公開講述自己的經歷。

精華 FAQ

  • 報導稱有4名女性指控傑瑞德雷托涉及性犯罪，包括性侵、威脅性侵與性騷擾，且多起事件發生時她們仍處於未成年或青少女階段。

  • 內文提到，1名女性稱17歲時在汽車旅館浴室遭性侵，另1名19歲時被威脅性侵，還有人在16歲與17歲時遭到不當接觸與言語騷擾。

  • BBC指出，共有10名女性接受紀錄片訪問，其中9人是首次公開講述經歷；另有女性提到曾收到保密協議，但拒絕簽署，顯示事件牽涉長期沉默。

火星 奧斯卡

上一則

GENBLUE幻藍小熊奪金曲回母校 只思念午休時間

延伸閱讀

被控性侵 「上層男孩」麥可沃德獲判無罪

被控性侵 「上層男孩」麥可沃德獲判無罪
西雅圖美食節槍擊案增至3死4傷 警方逮1嫌另1嫌在逃

西雅圖美食節槍擊案增至3死4傷 警方逮1嫌另1嫌在逃
知名歌手D4vd涉殺肢解14歲少女 屍體照曝光

知名歌手D4vd涉殺肢解14歲少女 屍體照曝光
不當搜身女犯人、觸碰性器官 金山獄警遭起訴

不當搜身女犯人、觸碰性器官 金山獄警遭起訴

熱門新聞

王凱驚傳在家中猝逝，享年43歲。圖／截自王凱臉書

王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說

2026-07-26 09:32
張柏芝自己就是豪門。(摘自張柏芝微博)

張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」

2026-07-22 20:47
葉麗儀靠著歌曲「上海灘的版稅收入加上自己的投資，已實現財富自由。（取材自極目新聞）

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

2026-07-16 08:00
大S的房子已經過戶給具俊曄和一雙子女。（取材自IG）

大S台北信義區豪宅傳已經過戶 由「具俊曄和子女共同持有」

2026-07-24 23:30
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20
王凱曾演出民視「市井豪門」。圖／民視提供

王凱租屋處暴斃 曾陷低潮轉戰夜店公關 月領最低薪求生

2026-07-26 09:22

超人氣

更多 >
太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議
好市多App綁定Visa卡 可手機結帳

好市多App綁定Visa卡 可手機結帳
海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？

海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？
郵輪達人曝升等秘技 跟船上「這名員工」混熟最省錢

郵輪達人曝升等秘技 跟船上「這名員工」混熟最省錢
前秘書憶述婚外情 多次幽會 駁紐森說法「一次短暫的經歷」

前秘書憶述婚外情 多次幽會 駁紐森說法「一次短暫的經歷」