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「鐵拳教育」金武烈打到台灣 9月海外首場見粉絲

記者梅衍儂／即時報導
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金武烈最近人氣超旺。圖／PrainTPC提供
金武烈最近人氣超旺。圖／PrainTPC提供

南韓實力派演員金武烈憑藉Netflix熱播劇「鐵拳教育」迅速打開知名度，出道27年的他，8月底即將在首爾舉辦首次官方粉絲見面會，門票一開賣便瞬間售罄，展現驚人超高人氣。此次海外首場更特別選在台北，9月6日在台北國際會議中心登場，他也感性向台灣粉絲喊話：「非常感謝大家一直以來在遠方給予我溫暖的愛與支持，希望能和大家更近距離地交流，一起度過珍貴又難忘的時光。」

金武烈自音樂劇舞台出道，一路橫跨電影、電視劇演出，憑藉紮實的表演功底與不斷突破自我的演技，逐步站穩實力派演員地位。2022年他在Netflix話題韓劇「少年法庭」中飾演個性溫和卻信念堅定的左陪席法官「車泰柱」，以細膩且富有層次的演技，深刻詮釋法律與人性的拉鋸，不僅擄獲大批觀眾喜愛，也讓該劇在台掀起高度討論。

而近日超夯的「鐵拳教育」中，他飾演專門制裁教育體制加害者的督察「羅華振」，一身筆挺黑色西裝搭配冷峻眼神，塑造出令人難忘的西裝暴徒形象，迅速掀起全球話題。該劇截至6月28日累積觀看時數突破4億9890萬小時、觀看次數超過4660萬次，連續三周登上Netflix全球非英語影集排行榜冠軍，更成功打入全球91個國家及地區的Top 10榜單，成為今年上半年最具代表性的韓國作品之一，也讓金武烈的人氣與國際知名度再攀高峰。

這次見面會名稱「遇見」由金武烈親自命名，寓意著「彼此相對而坐、真誠相望」，象徵希望能與一路支持自己的粉絲更近距離交流、分享最真摯的心意，也讓這場見面會更添紀念意義。據悉，金武烈為此次活動精心準備了精彩表演、豐富互動及談話環節，希望與粉絲共創一段難忘回憶。

對於台北場，金武烈特別錄製問候影片向粉絲喊話：「尤其這次見面會是我首次在海外舉辦的粉絲見面會，因此感到更加特別。非常感謝大家一直以來在遠方給予我溫暖的愛與支持，希望能和大家更近距離地交流，一起度過珍貴又難忘的時光。」門票8月15日下午1點在拓元售票系統開賣。

精華 FAQ

  • 這是一場粉絲見面會，也是他首次海外舉辦的官方見面活動，將於9月6日在台北國際會議中心登場，並提前於8月15日下午1點開賣門票。

  • 他因Netflix韓劇《鐵拳教育》飾演督察羅華振而爆紅，劇集累積觀看時數與觀看次數都很驚人，並連續3周登上全球非英語影集榜冠軍。

  • 見面會名稱「遇見」由金武烈親自命名，寓意彼此真誠相望；活動也安排表演、互動與談話環節，希望讓粉絲感受更近距離且難忘的交流。

南韓 Netflix 韓劇

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