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安海瑟薇新片「橡樹街末日」遇恐龍 喊：比米蘭達更可怕

記者廖福生／即時報導
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安海瑟薇笑說自己寧願面對時尚女魔頭米蘭達，也不想和史前巨獸正面交鋒。圖／華納提供
安海瑟薇笑說自己寧願面對時尚女魔頭米蘭達，也不想和史前巨獸正面交鋒。圖／華納提供

近期傳出懷孕喜訊的好萊塢女星安海瑟薇，搶先體驗「新手媽咪」生活！她攜手男星伊旺麥奎格演出「橡樹街末日」，兩人飾演一對夫妻，沒想到一家人居住的社區竟在一夜之間穿越時空，整個街區瞬間回到恐龍稱霸地球的史前世界，被迫展開一場驚心動魄的末日生存冒險。

這是安海瑟薇懷孕後首度在大銀幕飾演二寶媽，不但要照顧孩子，更得一邊面對斷水斷電的生存危機，一邊提防門外隨時出沒的巨大恐龍，堪稱一開場就挑戰「地獄級模式」。談起這次演出，她也忍不住笑說：「這比跟米蘭達一起上班還要困難太多了！」

安海瑟薇在宣傳「橡樹街末日」時，就有媒體問道「遇到恐龍，和在『穿著Prada的惡魔2』裡再次面對米蘭達，到底哪一個比較可怕？」，安海瑟薇幽默回應「跟米蘭達相處，最後至少都會有好的結果，你會變得更有品味、更好看。但如果遇到恐龍，我只會徹底陷入恐慌，根本沒有時間顧形象！」她笑說自己寧願面對時尚女魔頭，也不想和史前巨獸正面交鋒，機智回答瞬間掀起熱烈討論。

事實上，「橡樹街末日」正是安海瑟薇夢寐以求、苦等多年的合作計畫。她透露，早在十年前看完導演大衛羅伯特米切爾執導的「靈病」後，就被對方獨特的敘事風格深深吸引，甚至立刻請經紀人安排見面。兩人一聊就是三個小時，安海瑟薇始終相信雙方終究會合作，沒想到這一等就是整整8年。

直到某天，一份劇本終於送到她手中，她坦言彷彿「等待多年的緣分終於實現」，卻又哭笑不得地發現，導演所準備的合作，竟是把她送進一個斷水、斷電、門外還有恐龍四處遊蕩的世界。她表示，真正打動自己的並非恐龍災難，而是故事描寫一個瀕臨破碎的家庭，在末日危機中重新學會彼此信任、依靠與珍惜的情感核心，也讓「橡樹街末日」不只是震撼視覺的災難鉅作，更是一部關於親情與勇氣的動人作品。

電影「橡樹街末日」劇情描述一場神秘的宇宙事件，撕裂了寧靜的橡樹街社區後，整個社區竟被傳送到某個未知之地，普拉特一家人很快就發現：生存關鍵取決於當一家人置身於難以辨認的環境時，是否能夠緊密地團結在一起。

電影將於8月13日上映。

精華 FAQ

  • 她飾演一位二寶媽，和伊旺麥奎格演夫妻，故事中一家人居住的社區突然穿越到恐龍稱霸的史前世界，必須在極端危機中設法求生。

  • 安海瑟薇表示，和米蘭達相處至少會有好的結果，還可能變得更有品味；但遇到恐龍只會陷入恐慌，根本來不及顧及形象。

  • 安海瑟薇認為真正打動她的是家庭情感，電影描寫一家人在末日危機中重新學會信任、依靠與珍惜彼此，不只是視覺驚悚片。

好萊塢 恐龍

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