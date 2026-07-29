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梁詠琪深V辣秀114公分逆天長腿 50歲凍齡美貌近況曝光

記者梅衍儂／即時報導
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梁詠琪入行已經滿30年。圖／得意智文創提供
梁詠琪入行已經滿30年。圖／得意智文創提供

50歲香港女星梁詠琪（Gigi）今年迎來出道30周年，宣布將於11月27日至29日在香港紅磡體育館舉辦「梁詠琪 LOVE GiGi 愛自己世界巡迴演唱會－香港站」，作為演藝生涯的重要里程碑。她也一改過去優雅形象，拍攝演唱會海報時穿上深V西裝外套，大方展現招牌114公分修長美腿，凍齡狀態驚艷粉絲。

梁詠琪透露，這次特別選在11月開唱別具意義，因為她首張粵語專輯「愛自己」正是在1996年11月11日發行，因此一直希望能在這個充滿回憶的月份舉辦演唱會，如今終於如願，讓她直呼相當感動。

梁詠琪回想這30年來，不管遇到什麼事、和什麼人相處、工作如何，到了人生哪個階段，最重要的就是要愛自己、對自己誠實。」她坦言，30年來始終提醒自己要愛惜自己，也很感謝歌迷一路以來的疼愛。

演唱會海報則找回合作30年的老班底操刀，從攝影、美術、造型到髮妝都是多年戰友，梁詠琪完全放手交由團隊發揮。即使首次挑戰深V西裝造型、解放一雙逆天長腿，她也笑說十分信任團隊，「我覺得展現長腿之餘又很有型，感覺自在舒服，整體效果超棒。」

談到歌單安排，梁詠琪表示，上一次巡演香港站全唱粵語歌、台灣站則全唱國語歌，但這次決定打破界線，「想來個國語、粵語大混搭，大家想聽什麼，不管國語還是粵語，我通通唱給你們聽。」

回憶出道初期，她也感慨當年工作量驚人，常在各地奔波宣傳，曾在台灣拍MV拍到凌晨5點，接著趕搭清晨班機返港，一下飛機又直奔電台宣傳；也曾結束海外公益活動後，晚上10點立刻進錄音室錄歌，只能利用搭車、搭飛機的零碎時間補眠。

她感性表示，非常感謝一路合作的團隊、幕後工作人員以及歌迷，「走過30年，遇到了很多好人，每個人都在我的生命裡留下美好的回憶。」

梁詠琪為拍演唱會宣傳照，露出一雙大長腿。圖／得意智文創提供
梁詠琪為拍演唱會宣傳照，露出一雙大長腿。圖／得意智文創提供

精華 FAQ

  • 她將於11月27日至29日在香港紅磡體育館舉辦「梁詠琪 LOVE GiGi 愛自己世界巡迴演唱會－香港站」，作為出道30周年的重要紀念活動。

  • 梁詠琪首次嘗試深V西裝外套造型，大方展現招牌114公分修長美腿，並表示整體造型兼具型格與自在感，效果讓她相當滿意。

  • 她表示歌單將打破以往語言界線，國語與粵語混搭演出，讓想聽的歌曲都能唱給歌迷聽，同時也藉此感謝多年來支持她的團隊與粉絲。

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