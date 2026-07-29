金秀賢涉交往未成年金賽綸 警認「證據不足」不移送檢方

金秀賢否認在金賽綸未成年時期交往。圖／摘自SBS

韓星金秀賢 因遭已故女星金賽綸 遺屬指控，涉嫌在對方未成年時期與其交往，並涉及違反「兒童福利法」等爭議，引發外界高度關注。今（29）日最新消息指出，警方已針對相關案件作出處分，以證據不足為由，決定不移送檢方。

根據韓媒「韓聯社」報導，首爾城東警察署已就金秀賢涉嫌違反「兒童福利法」及誣告等案件作出「不移送」決定，理由為客觀證據不足，無法認定相關嫌疑成立。

事件起因於去年5月，金賽綸遺屬向警方提出告訴，主張金秀賢自金賽綸未成年時期便與她交往，並指控其涉嫌違反「兒童福利法」。當時遺屬與YouTube頻道「橫豎研究所（가로세로연구소）」共同召開記者會，公開一段據稱是金賽綸生前與友人的對話錄音，內容提及她從國中時期開始與金秀賢交往，直到升上大學後才分手。

不過，金秀賢一方始終否認相關指控，表示該段錄音檔是透過AI等技術製作的偽造內容，並非真實錄音。據報導，警方也認為該份錄音有遭到變造的疑慮，綜合各項調查結果後，認定目前缺乏足以證明犯罪嫌疑的客觀證據，因此作出不移送處分。

金秀賢承認曾與金賽綸交往，但強調雙方交往時間是在女方成年之後，否認未成年交往的說法。此外，金秀賢方面也已針對遺屬及「橫豎研究所」提告，指控對方散布不實內容，涉嫌誹謗，目前相關案件仍持續進行中。