周興哲創作「蜘蛛人」片尾曲 若當蜘蛛人想改善台北塞車

周興哲（右）與蜘蛛人合影。記者林士傑／攝影

蜘蛛人 系列全新電影「蜘蛛人：重生日」今舉辦首映會，此次該片邀請亞洲創作天王周興哲為電影量身創作片尾曲「All For You」，成為台灣版專屬的片尾彩蛋，周興哲也在首映會舞台上全球首唱「All For You」。

周興哲在現場透露，自己一直都是蜘蛛人粉絲：「我記得以前大概9、10歲的時候，看完蜘蛛人的電影就覺得非常興奮。我覺得蜘蛛人是很棒的人物，他會帶給你一種自信，也會帶給你一種自由感，同時也希望你可以讓自己變強，然後照顧身邊自己愛的人。」

片尾曲「All For You」因中、英文歌詞穿插，在消息釋出後，有不少粉絲對於中、英文歌詞有質疑，周興哲表示：「其實我也沒有多想太多，就很自然地做歌。原本歌曲是全英文的，但我覺得還是要回到一點中文，這樣比較貼近亞洲這種電影主題曲的感覺，不要全部都是英文。」

他也分享，這首與金獎作詞人吳易緯聯手完成的「All For You」，想傳遞的是超級英雄背後的孤獨，以及每個人在人生與情感中都曾面對的「成全」與「遺忘」。這首作品也呼應「蜘蛛人：重生日」所要描繪的責任、守護與犧牲精神，讓音樂與電影主題彼此呼應，希望觀眾在看完電影後，再聽到這首歌時，仍能延續片中的感動與情緒。

周興哲笑說，現在女兒很喜歡聽他唱歌，但還不熟「All For You」，反而比較迷新專輯籌備的另一首歌，「最洗腦的是新專輯的歌，所以之後可能再讓她多聽這首」。

至於有機會成為蜘蛛人，會想要為台北市解決什麼問題，他笑說：「我會希望可以改善塞車吧。讓大家每天上、下班不要那麼塞，能快一點到家。」

周興哲熱情向台下粉絲揮手。記者林士傑／攝影

周興哲開唱。記者林士傑／攝影

周興哲出席「蜘蛛人：重生日」首映會。記者林士傑／攝影