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出道24年首發專輯 阿弟自曝淚腺失控封號「劉雪華」

記者李姿瑩／即時報導
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阿弟蕭景鴻(左)上節目分享兩代親情。圖／三立提供
阿弟蕭景鴻(左)上節目分享兩代親情。圖／三立提供

出道超過24年，阿弟（蕭景鴻）終於推出首張個人專輯。他近日登上「完全娛樂」宣傳新作品， Lulu一開場就大讚阿弟的新MV魅力十足，笑說自己還和老公一起在家欣賞，「真的好MAN、好有魅力，連男生都會被你圈粉。」讓阿弟聽了害羞直呼：「有男生這樣說，我真的會害羞啦！」

不過別看阿弟外型陽剛，但大家都知道他其實是個「水做的男人」，哭點超低，常常一感動就掉眼淚。他笑說，現在連唱片公司都替他取了新封號叫「相信音樂劉雪華」，自嘲根本是淚腺失控代表。

「我外在很陽剛，但內心真的很澎湃，很像一個需要被呵護的小Baby。」甚至還笑著補一句：「所以老婆一直不懂我。」讓現場笑成一片。

聊起一路支持自己追夢的父親，阿弟難掩思念。他坦言，自己愛唱歌完全遺傳自爸爸，「爸爸很喜歡唱歌，也很愛音樂。」雖然父親只有國小畢業，年輕時做粗工，後來自己開工廠，但仍堅持讓家中每個孩子接觸音樂，姐姐們都學樂器，他也曾被送去學鋼琴，「不過我只學了五天」。

阿弟透露，父親一直希望他有一天能回家接手工廠，即使沒有太多甜言蜜語，卻總是默默支持他的演藝夢。以前只要簽唱會辦在中南部，父親幾乎都會親自到場，還把他參加過的節目一一錄下保存，「家裡的錄影帶真的堆得跟山一樣高。」

他形容爸爸是一位不太會表達情感的人，只有在自己低潮、不順利時，才會淡淡地說一句：「你就多拚一下，時間到就是你的。」

節目中，Lulu還驚喜翻出阿弟16年前參加「金曲超級星」的珍貴畫面，笑說自己當年還只是大學生，在台下當觀眾。她看到年輕時的阿弟，忍不住笑喊：「這肌肉誰受得了！」

除了歌手身分，Energy團員牛奶更爆料，阿弟其實還有另一個特殊職業，就是女兒專屬的「Uber叫車員」。阿弟笑說，女兒放學時間一到就會打電話給他，告訴他人在什麼地方，他再遠端幫忙叫車。不過他也坦言，偶爾還是會問女兒：「妳怎麼不自己坐公車？」因為女兒就讀陽明山上的學校，有時晚自習結束太晚，他才會選擇幫忙叫車，但也希望不要養成過度依賴的習慣。

沒想到Lulu聽完立刻笑說：「我從小就是坐計程車上下學，一路坐到高中。」讓阿弟一臉震驚，直到Lulu補充：「因為我爸爸是計程車司機啦！」她還笑虧自己：「我都假炫富，坐計程車還好吧！」逗得全場哈哈大笑。

身為爸爸的阿弟最後也分享自己的育兒哲學，笑說：「還是要對女兒好一點，不然哪一天遇到一個男生對她好，她就跟人家跑了。」

阿弟蕭景鴻(左二)上節目分享兩代親情。圖／三立提供
阿弟蕭景鴻(左二)上節目分享兩代親情。圖／三立提供

精華 FAQ

  • 阿弟（蕭景鴻）在出道24年後，終於推出首張個人專輯，並登上「完全娛樂」宣傳新作品，分享一路以來的心路歷程與幕後故事。

  • 因為阿弟自認哭點很低，常常一感動就落淚，被大家形容像「水做的男人」。唱片公司因此替他取了這個新封號，笑稱他是淚腺失控代表。

  • 他提到父親雖默默支持他追夢，還常到場看簽唱會、保存節目錄影帶；也笑說自己常幫女兒遠端叫車，並認為要對女兒好一點，免得被別的男生帶走。

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