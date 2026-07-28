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南韓43歲名導身亡 火災重傷搶命5天回天乏術…新片變遺作

記者陳穎／即時報導
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南韓動畫導演許範旭辭世，享年43歲。圖／摘自naver
南韓動畫導演許範旭辭世，享年43歲。圖／摘自naver

南韓動畫導演許範旭（허범욱）驚傳辭世，享年43歲。他原定於下月推出第二部長篇動畫電影「Pig That Survived Foot-And-Mouth Disease」（구제역에서 살아 돌아온 돼지），卻於本月23日因火災意外受傷送醫，經多日治療後仍不幸於28日凌晨病逝，令南韓動畫界震驚不已，遺作上映計畫也確定延期。

電影製作團隊28日發布訃聞表示，許範旭導演於7月23日因突如其來的火災事故接受治療，最終仍於7月28日凌晨離世，並向外界表達沉痛哀悼。

1983年出生的許範旭畢業於韓國電影學院，主修動畫導演。2015年以首部長篇動畫「蒼白的臉孔」（창백한 얼굴들）勇奪荷蘭動畫影展長片競賽大獎，因此嶄露頭角，被譽為接棒導演延尚昊的新生代獨立動畫導演。

許範旭生前正積極準備第二部長篇作品「Pig That Survived Foot-And-Mouth Disease」上映。該片描述一隻渴望成為人類的豬，以及逐漸淪為野獸的人類交織而成的黑色童話，以獨特世界觀獲得高度評價，先後入選安錫國際動畫影展、錫切斯奇幻影展、富川國際奇幻影展等全球35個國際影展，並榮獲第50屆首爾獨立電影節最佳影片獎，被視為今年最受期待的韓國獨立動畫之一。

「Pig That Survived Foot-And-Mouth Disease」原定24日舉行媒體試映與記者會，卻在前一天臨時宣布取消。當時發行商僅表示因「不可避免的因素」取消活動，如今證實正是因許範旭遭遇火災、緊急送醫所致。

隨著導演辭世，發行商Indie Story也宣布，原訂上映計畫將暫時延期。

公司表示，對於一直期待電影上映的觀眾及媒體朋友深感抱歉，後續上映日期及宣傳活動，將待家屬與製作團隊整理心情後，再另行公布。

許範旭靈堂設於首爾永登浦區漢江聖心醫院殯儀館特3號室，告別式將於30日上午8時舉行，之後安葬於首爾追思公園。

精華 FAQ

  • 許範旭是在7月23日遭遇火災事故後重傷送醫，經過多日治療仍未能挽回生命，最終於7月28日凌晨病逝，享年43歲。

  • 他生前正籌備第二部長篇動畫電影《Pig That Survived Foot-And-Mouth Disease》，該片以黑色童話形式描寫豬與人類的荒誕對照，原本備受期待。

  • 許範旭曾以首部長篇動畫《蒼白的臉孔》獲荷蘭動畫影展長片競賽大獎，因此受到矚目；新片也入選多個國際影展並拿下首爾獨立電影節最佳影片獎。

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