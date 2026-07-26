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吳宗憲離婚早是公開的秘密 沈玉琳「我以為大家都知道」

記者林怡秀／即時報導
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沈玉琳早就知道吳宗憲離婚。圖／八大提供
沈玉琳早就知道吳宗憲離婚。圖／八大提供

沈玉琳今上莎莎和郭彥均主持的八大「WTO姐妹會」宣傳節目「百分百娛樂」，吳宗憲日前證實12年前已和張葳葳離婚，震驚外界，沈玉琳說「其實我不懂為什麼這會成為話題，因為他離婚的事，我一直以為大家都知道」，他表示這在圈內早就是公開的秘密，稱不上是新聞。

沈玉琳去年7月住院治療血癌，身為好友的郭彥均帶老婆瑋珊探病，沒想到瑋珊看到沈玉琳暴瘦的模樣，竟忍不住當場落淚，就算沈玉琳講笑話想安慰瑋珊，瑋珊的眼淚還是止不住，沈玉琳笑說：「我老婆跟我說，怎麼回事啊，她是你老婆嗎？我都沒哭成這樣。」

但他很感謝瑋珊，怕他住院無聊，還推薦他可以追劇，「但我是知所進退的人，聊到一個點想說不行，再聊下去會越界，越聊越深入」，一旁的郭彥均急喊「你不要亂講啦」，笑翻全場。

而提到吳宗憲證實結束多年婚姻，沈玉琳納悶：「我不懂這怎麼會成為熱議的話題耶，因為這麼多年來，他明示暗示都有講，從一些蛛絲馬跡都看得出來，我一直以為全台灣的記者應該都知道才對，沒想到大家竟然不知道。」

而吳宗憲當年離婚，演藝圈的人也大都知道，「因為他（吳宗憲）會講啊，康康哥說他是第一個知道的，好像也是唯一一個知道的，殊不知其實每個人都知道」。

不過他認為吳宗憲處理得非常好，「有時候結婚久了，感情昇華變成家人，其實維持這樣的關係也不錯」。

精華 FAQ

  • 他表示完全不懂為何會變成熱議，因為自己一直以為大家都知道吳宗憲早已離婚，認為這在圈內是公開的秘密，並不是什麼新鮮新聞。

  • 他指出吳宗憲過去明示暗示都曾提過，從一些蛛絲馬跡就看得出來，演藝圈內很多人其實早已知情，只是外界和部分記者沒有注意到。

  • 沈玉琳認為吳宗憲處理得很好，因為結婚久了感情可能昇華成家人，即使婚姻結束，若仍能維持像家人般的關係，也是一種不錯的相處方式。

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