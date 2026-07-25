「哭聲」導演羅泓軫新作 奪紐約亞洲電影節最佳動作電影

本片導演羅泓軫獲得紐約亞洲電影節「最佳動作電影獎」肯定。圖／采昌提供

由「哭聲」名導羅泓軫，暌違十年親自編導的年度話題鉅作「希望：末日血戰」，日前在有「北美最重要亞洲電影節」之稱的「紐約亞洲電影節」上，榮獲「最佳動作電影獎」肯定。巧合的是，頒獎當天正逢羅泓軫導演生日，也讓這座獎項格外具有意義。

「希望：末日血戰」繼日前入選坎城影展 主競賽單元，引爆全球影迷熱議之後，如今再度躍上國際舞台，獲選第25屆紐約亞洲電影節，並在20日舉行北美首映。有「北美最重要亞洲電影節」之稱的紐約亞洲電影節，自2002年創辦以來，致力向全球推廣亞洲電影與文化，長年精選涵蓋商業鉅作、藝術電影與各類型作品，是國際影壇的重要指標之一。

羅泓軫導演更以本片榮獲「最佳動作電影獎」（Daniel A. Craft Award for Excellence in Action Cinema）肯定，該獎項旨在表彰將動作電影提升至全新藝術高度的傑出電影創作者。羅泓軫領獎時表示：「能夠獲得這樣一座份量十足、意義深遠的獎項，我感到非常高興。」

巧合的是，頒獎當天正逢他的生日，也讓這座獎項更添紀念意義。此外，電影節更特別舉辦羅泓軫導演回顧展，完整放映他執導的所有長片作品，羅泓軫也親自出席映後座談，與當地影迷深入交流。值得一提的是，此行他還跟「宿怨」（Hereditary）、「仲夏魘」（Midsommar）好萊塢鬼才導演亞瑞阿斯特（Ari Aster）相見歡。

有趣的是，Netflix超人氣影集「魷魚遊戲」導演黃東赫與男主角李政宰，22日也現身戲院，為曾演出該劇第一季、同時也是《希望：末日血戰》女主角的鄭好娟加油打氣，並共同參與映後座談活動。

李政宰表示：「我是羅泓軫導演的影迷，他的作品我都反覆觀賞很多遍。我認為他的每部作品都很有意義，也都非常出色，『希望：末日血戰』當然也是如此。」他也分享觀影感受：「全片看下來非常精彩，節奏緊湊，讓人始終處於高度緊張狀態。」

談到鄭好娟時，李政宰也不吝給予肯定：「拍攝《魷魚遊戲》第一季時，那還是她的出道作品，但她當時就充滿能量。她會不斷確認自己是否表現得夠好，經常和身邊的人交流、討論，我還記得當時拍攝時的模樣。」

他進一步表示：「這次她與外星人角色，以及黃晸珉、趙寅成等一流演員共同演出，但依然憑藉自己的能量，把整個銀幕填得滿滿的，這讓我不禁想起拍攝《魷魚遊戲》時，我就覺得她將來一定會成為一位非常出色的演員，而現在，她真的已經成長到足以撐起大銀幕了。」

此外，曾在多部作品中挑戰槍戰動作戲的李政宰，也特別稱讚鄭好娟在片中的動作表現：「女演員拿起槍，要拍得帥氣其實並不容易。很多人可能會覺得『演員拿槍有什麼難的？』但事實上，有些演員就是很適合拿槍，也有些演員看起來就是不自然、不協調。」

他接著大讚鄭好娟：「她背著長槍、掛在腰間使用時，簡直就像已經把它當成自己的隨身武器用了十年一樣，非常自然、毫無違和感。她拿槍、操作槍、射擊時的每個動作，都讓人一眼就看得出來，她一定花了很長時間練習。」

李政宰也補充：「其實槍比大家想像中重得多，就算是男演員，要拿槍快速奔跑也不是件容易的事，因此演員的動作必須非常敏捷，這樣畫面才能成立。身為演員的人都知道這有多辛苦，而好娟完成得非常好，所以看起來特別帥。」再次高度肯定鄭好娟為角色所付出的努力。

電影「希望：末日血戰」劇情描述一處偏遠小鎮，一則「猛虎出沒」消息，瞬間引爆全鎮恐慌。警察哨所所長以為只是荒誕傳聞，卻在接連發生的離奇事件當中，逐漸察覺某種超乎常理的存在，正逐步逼近整座小鎮。此時，增援部隊因為大規模野火全面撤離，對外通訊也徹底中斷，讓整個小鎮宛如孤島。為了保護留下來的老人與居民，他與警員只能死守最後防線。另一方面，深入山區追蹤猛獸行蹤的鎮民們，卻反過來成為被獵殺的目標。當恐懼開始蔓延、人性逐漸失控，一場源於未知的危機，也隨之演變成一場橫跨生存、信仰與毀滅的宇宙級災難。該片將在9月4日在台上映。

導演黃東赫（左）、演員李政宰（右）出席本片放映活動幫鄭好娟（中）加油打氣。圖／采昌提供

鄭好娟在片中的槍戰動作場面廣受各界讚賞。圖／采昌提供

希望：末日血戰」導演羅泓軫（右）與「宿怨」鬼才導演亞瑞阿斯特（左）相見歡。圖／采昌提供