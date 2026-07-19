不只台灣 韓央行示警：晶片獨大恐患「半導體版荷蘭病」

南韓央行警告，南韓成長紅利過度集中於單一產業，可能帶來「半導體版的荷蘭病」。圖為SK海力士生產的HBM晶片示意圖。(路透)

在《經濟學人》去年撰文警告台灣面臨「荷蘭病」風險後，南韓央行 19日也警告，南韓經濟雖受惠於半導體榮景，但成長紅利過度集中於單一產業，未能廣泛嘉惠整體經濟，可能使南韓罹患「半導體版的荷蘭病」。

「荷蘭病」源自荷蘭1960年代天然氣出口暢旺，導致單一產業快速成長，吸走資金與人力，削弱整體經濟的競爭力。《經濟學人》雜誌去年11月指出，台灣央行持續抑制新台幣匯率，以免於貨幣升值衝擊經濟的「荷蘭病」，卻反而形成所謂的「台灣病」，造成經濟嚴重失衡。

如今南韓央行也提出類似警告，旗下經濟研究所單位19日發布「為何這次貿易改善的條件不一樣：半導體榮景的實際經濟連鎖效應」報告，警告若半導體產業持續蓬勃發展，可能使資金與人力日益集中至半導體產業，加劇經濟失衡。

報告指出：「國內半導體產業約六成的製造設備仍仰賴進口，同時隨著企業正尋求重組全球供應鏈，對外投資額也已增加，限制了（半導體）投資對國內經濟的外溢效應。」

南韓央行也說，資訊科技（IT）製造業的產值占比已在今年第1季已激增至51%，遠高於過去的不到30%，但該產業的聘僱占比卻只有2.6%，顯示企業獲利與薪資成長的紅利，只侷限在特定產業，對整體家庭支出沒有太大助益。另外，韓股大漲主要嘉惠消費支出傾向較低的高收入與高資產族群，對整體消費的影響也有限。

財政穩定也面臨風險。雖然企業稅與所得稅收入可能暫時增加，但這些稅收與半導體出口的相關性急升，可能導致稅收不穩。報告指出，2021-2022年IT榮景期間所帶來的超額稅收，在之後景氣低迷時，迅速轉為短徵。

此外，半導體產業榮景所創造的流動性，可能流向房地產等生產力較低的資產，加劇金融失衡。勞工所得增加，也可能推升服務業等非貿易部門的物價。

為因應相關風險，南韓央行指出，當局加強建立更高度整合的工業體系，強化半導體產業與其他產業的連結，「晶片業的益處應擴及自身以外，擴大到國內的材料、零件及設備供應商，及更廣泛的製造業，同時也要能強化半導體聚落周遭的產業連結」。

不過，也有人反駁指出，南韓與荷蘭難以類比，因為荷蘭的天然資源較像意外之財，南韓的半導體產業則是過去幾十年來技術資本累積的成果。南韓一名政府官員認為，國內所得毛額（GDI）增加，有望對內需帶來更強的正面連鎖效應，當局將透過未來應變基金等措施，避免產業集中現象。