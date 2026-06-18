艾美亞當斯自爆曾做錯誤選擇 決不認錯不讓老公抓把柄

艾美亞當斯(左)在為囚犯辯論的同時，也不斷面對著自己過去試圖以謊言建築的內疚與不安。。圖／APPLE TV提供

女星艾美亞當斯近期主演經典驚悚神作「恐怖角」改編的全新影集，此次她飾演辯護律師「安娜」，在為囚犯辯論的同時，也不斷面對著自己過去試圖以謊言建築的內疚與不安。她日前受訪時透露，自己也曾做出過錯誤選擇。

「恐怖角」探索了即使是正確的選擇也可能導致毀滅性的後果，艾美亞當斯認為，每個人在做選擇的那刻，都相信自己可能是出於正確的原因，或為了大局而做出錯誤的事，「我認為這取決於你是透過誰的眼睛來看待」。

她自爆過去當然曾有過選擇錯誤：「我們都犯過錯誤！但我無法具體指出來，因為我不想提醒我的丈夫，或者給他任何可以用來證明我『曾經犯錯過』的把柄。」她更開玩笑直說自己絕對不會認錯：「我永遠是對的！」

艾美亞當斯也提到，情感上的暴露有時甚至比身體上的危險感覺更殘酷：「有時候，被逼著去面對過去不想正視的一切是很恐怖的，所以當有人拿著鏡子提醒你尚未解決的事情和真相時，那根本就是一場惡夢。」

此次「恐怖角」中，有女性擔任執行製作人職位，艾美亞當斯認為，團隊裡有女性的聲音非常重要，能為驚悚和恐怖項目中講述女性故事的方式帶來不同的視角：「在這部劇中我很幸運能夠提出我的想法，同時我們也有一些很棒的女導演，讓安娜不僅僅是一個被動做出反應的角色，而是讓她在家庭關係中也有一個非常深厚的故事，並創造出更多立體感。」

艾美亞當斯在「恐怖角」中飾演辯護律師「安娜」。圖／APPLE TV提供

艾美亞當斯透露，自己也曾做出過錯誤選擇。圖／APPLE TV提供

艾美亞當斯(右)表示，情感上的暴露有時甚至比身體上的危險感覺更殘酷。圖／APPLE TV提供