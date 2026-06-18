艾美亞當斯自爆曾做錯誤選擇 決不認錯不讓老公抓把柄
女星艾美亞當斯近期主演經典驚悚神作「恐怖角」改編的全新影集，此次她飾演辯護律師「安娜」，在為囚犯辯論的同時，也不斷面對著自己過去試圖以謊言建築的內疚與不安。她日前受訪時透露，自己也曾做出過錯誤選擇。
「恐怖角」探索了即使是正確的選擇也可能導致毀滅性的後果，艾美亞當斯認為，每個人在做選擇的那刻，都相信自己可能是出於正確的原因，或為了大局而做出錯誤的事，「我認為這取決於你是透過誰的眼睛來看待」。
她自爆過去當然曾有過選擇錯誤：「我們都犯過錯誤！但我無法具體指出來，因為我不想提醒我的丈夫，或者給他任何可以用來證明我『曾經犯錯過』的把柄。」她更開玩笑直說自己絕對不會認錯：「我永遠是對的！」
艾美亞當斯也提到，情感上的暴露有時甚至比身體上的危險感覺更殘酷：「有時候，被逼著去面對過去不想正視的一切是很恐怖的，所以當有人拿著鏡子提醒你尚未解決的事情和真相時，那根本就是一場惡夢。」
此次「恐怖角」中，有女性擔任執行製作人職位，艾美亞當斯認為，團隊裡有女性的聲音非常重要，能為驚悚和恐怖項目中講述女性故事的方式帶來不同的視角：「在這部劇中我很幸運能夠提出我的想法，同時我們也有一些很棒的女導演，讓安娜不僅僅是一個被動做出反應的角色，而是讓她在家庭關係中也有一個非常深厚的故事，並創造出更多立體感。」
她在影集中飾演辯護律師「安娜」，一邊替囚犯辯護，一邊面對自己過去以謊言築起的內疚與不安，角色充滿心理壓力。 她承認每個人都會犯錯，自己也不例外，但沒有具體點名，還開玩笑說不想讓丈夫抓到證明她曾經犯錯的把柄。 她認為女性執行製作人與女導演能帶來不同視角，讓驚悚故事中的女性角色不只是被動反應，而是更有家庭與情感層次。
精華 FAQ
她在影集中飾演辯護律師「安娜」，一邊替囚犯辯護，一邊面對自己過去以謊言築起的內疚與不安，角色充滿心理壓力。
她承認每個人都會犯錯，自己也不例外，但沒有具體點名，還開玩笑說不想讓丈夫抓到證明她曾經犯錯的把柄。
她認為女性執行製作人與女導演能帶來不同視角，讓驚悚故事中的女性角色不只是被動反應，而是更有家庭與情感層次。
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