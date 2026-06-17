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黃大煒死訊、繼承再添疑點 「確定不在台舉辦告別式」

記者梅衍儂／即時報導
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黃大煒。(本報系資料照)
黃大煒。(本報系資料照)

黃大煒過世震驚外界，消息透過兩個姊姊Consulina Wong及Joann Wong透過律師，發出的聲明而傳開。而和他交往多年的女友Vicky稱黃大煒過世多日她才得知消息，認為聲明有諸多疑點。

律師聲明中提到：「二位本所當事人，依法為黃大煒先生的全體繼承人，有關後事悉由二位胞姊全權處理，黃大煒先生遺留下來的珍貴音樂資產，仍然以本所『漢英得力法律事務所』為唯一合法的授權窗口。」不過Vicky認為黃大煒母親和另外兩個弟弟都還在世，不可能僅由兩位姊姊成為「全體繼承人」。

而16日黃大煒姊姊委託的律師事務所再度發出聲明，除了感謝外界關心，也表示「前幾天的律師函，主要是代替家屬發布大煒老師突然離世的消息，之後收到眾多朋友的懷念與追思，在此再次代表家屬說聲謝謝」。

至於黃大煒留下的相關音樂資產，「家人因為非圈內人，將根據大煒老師的意願，繼續維持多年來與環球版權非常美好的合作關係。另外，家人還在巨大的驚嚇和悲傷中，會維持他這幾個月在家曾經提到的意願與已經有的安排。其他留待，清者自清，濁者自濁。謝謝大家！」

這是否算是黃大煒的遺囑？漢英律師事務所表示因為黃大煒是驟逝，這不能算是遺囑，也非遺願，而是他生前和家人聊到關於音樂的夢想。

至於Vicky委託律師黃珊珊將有動作，漢英得力法律事務所表示尊重對方行動，「我們這邊就是依照家屬的安排」。而Vicky稱黃大煒的母親和弟弟對於死訊第一時間不知情，網路瘋傳黃大煒的母親其實是繼母，弟弟也是繼弟。這點漢英得力法律事務所不願證實，僅表示確定不會在台灣舉辦告別式。

精華 FAQ

  • 消息是由他的兩位姊姊Consulina Wong與Joann Wong，透過律師事務所發出聲明後傳開，內容同時提到後事安排與音樂資產授權窗口。

  • Vicky認為黃大煒的母親與另外兩名弟弟都仍在世，不可能只有兩位姊姊被稱為全體繼承人，因此懷疑聲明內容與家屬知情時序有落差。

  • 律師表示黃大煒是驟逝，相關內容不算遺囑或遺願，只是生前談過的音樂夢想；此外也明確表示，確定不會在台灣舉辦告別式。

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