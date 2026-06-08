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黃立成獲封「清算之王」8小時爆倉10次 驚人操作引熱議

記者陳穎／即時報導
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黃立成一直是投資焦點。圖／摘自黃立成臉書
黃立成一直是投資焦點。圖／摘自黃立成臉書

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：黃立成在Hyperliquid短短八小時內連續爆倉十次。
  • 重點二：帳戶資金一度剩五點二萬美元，仍立刻反手加碼做多ETH
  • 重點三：他以幽默態度回應虧損，過往也曾多次遭遇巨額平倉。

「麻吉大哥」黃立成近年將事業重心轉向加密貨幣投資，卻也因高風險操作風格，被幣圈封為「清算之王」。近日區塊鏈鏈上數據平台Lookonchain監測發現，他在去中心化衍生品交易平台Hyperliquid上，竟在短短8小時內連續遭遇10次強制平倉，帳戶資金一度只剩下5.2萬美元，驚人操作再度引發市場熱議。

儘管接連爆倉造成鉅額損失，黃立成似乎絲毫未受影響。根據公開數據顯示，他隨後立即再度進場，以25倍高槓桿反手做多1075枚以太幣（ETH），部位價值約171萬美元。由於清算價格設定在1560.81美元附近，意味著只要市場再下跌約2.7%，整筆部位就可能再次遭到強制平倉。

如此激進的操作方式讓不少網友看傻眼，紛紛留言表示：「這根本是在挑戰清算系統極限」、「不是天才就是瘋子」、「心臟真的超大顆」，甚至有人戲稱他是「清算引擎最不想遇到的男人」。

面對自己的交易紀錄登上新聞版面，黃立成依舊展現一貫幽默作風。他不僅沒有因帳戶虧損受到影響，反而在社群平台X上發文標記Lookonchain，笑稱：「恭喜你上台灣電視新聞了。」貼文曝光後迅速吸引超過4萬人朝聖討論。有網友留言虧他「你真的很有錢」，黃立成則簡短回覆一句「Ya」，淡定態度再度成為話題。

這已不是黃立成第一次面對巨額虧損。今年3月加密貨幣市場重挫時，他持有的以太幣多單就曾遭到平倉，帳面損失高達3022萬美元。更早之前，他也曾因投資失利蒸發約16.7億元新台幣，當時仍輕鬆表示：「過程滿好玩的。」

精華 FAQ

  • 因為他在Hyperliquid上短短八小時內連續遭遇十次強制平倉，帳戶資金一度只剩五點二萬美元，這種高頻爆倉紀錄讓他被市場戲稱為清算之王。

  • 即使剛承受巨大損失，他隨後仍以二十五倍高槓桿反手做多一千零七十五枚以太幣，部位價值約一百七十一萬美元，清算價也離現價不遠。

  • 他並未因連續爆倉而低調，反而在社群上標記Lookonchain，還回覆網友「Ya」；過去面臨數千萬美元損失時，也曾說過程滿好玩的。

加密貨幣 黃立成

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