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薛之謙「上上謙火鍋」全部熄燈 網：終於可以專心唱歌了

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薛之謙創立的火鍋品牌「上上謙」吹熄燈號，但他的「萬獸之王」巡演持續火爆。(取材自...
薛之謙創立的火鍋品牌「上上謙」吹熄燈號，但他的「萬獸之王」巡演持續火爆。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：薛之謙創辦的上上謙火鍋，上海最後一家門店已悄然歇業。
  • 重點二：這個明星火鍋品牌曾有近30家門市，後來全數熄燈。
  • 重點三：網友感嘆青春結束，也笑稱薛之謙終於能專心唱歌。

由大陸知名歌手薛之謙創立的火鍋品牌「上上謙」，位於上海南京東路的最後一家門店日前悄悄歇業。這個陪伴粉絲14年的明星火鍋品牌，從巔峰時近30家門市到如今全數熄燈，讓不少網友感嘆，「青春真的結束了」，但也有人喊話薛之謙，「接下來可以專心唱歌了吧」。

紅星新聞報導，2012年，當時尚未翻紅的薛之謙為了支持自己的音樂夢，與好友共同創辦上上謙火鍋。憑藉超高人氣與「邊吃火鍋邊聽薛之謙歌曲」的沉浸式體驗，迅速成為粉絲朝聖地。高峰時期，門店外大排長龍，有人甚至等上2、3個小時也甘願。

公開資料顯示，上上謙最風光時曾擁有8家直營店及20家加盟店，2017年日營業額一度突破150萬元人民幣，堪稱明星副業中的頂流代表之一。

事實上，上上謙的落幕並非個案。過去幾年娛樂圈掀起「明星開火鍋店」熱潮，像是陳赫、葉一茜與朱楨共同打造的「賢合莊」、鄭愷的「火鳳祥鮮貨火鍋」、包貝爾的「辣莊火鍋」等，都曾在紅極一時後歷經大幅縮減或閉店，被網友戲稱「明星火鍋時代落幕」。

不過，火鍋店雖然熄燈，薛之謙的主業卻正值巔峰。他的「萬獸之王」巡演持續火爆，北京鳥巢更將創下連開12場紀錄。對此，不少網友笑稱，「如今終於可以專心唱歌了」、「副業下班了，主業還在瘋狂加班」。

精華 FAQ

  • 位於上海南京東路的最後一家上上謙火鍋門店日前悄悄歇業，意味著薛之謙創立的這個明星火鍋品牌已經全面熄燈，結束長達14年的營運歷程。

  • 因為薛之謙親手創立，又搭配邊吃火鍋邊聽歌的沉浸式體驗，讓不少粉絲視為朝聖地。高峰時甚至要排上兩三個小時，人氣相當驚人。

  • 雖然火鍋店已經收攤，但薛之謙的音樂事業仍在高峰期，巡演持續火爆，鳥巢也將連開12場。網友因此笑稱他終於能專心唱歌了。

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