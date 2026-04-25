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戀愛細胞動起來 金高銀再扮柔美「最重視跟他打好關係」

記者李姿瑩／即時報導
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金高銀（右）靠演技克服和金載原的年齡差距。圖／HBO Max提供
金高銀（右）靠演技克服和金載原的年齡差距。圖／HBO Max提供

金高銀主演的「柔美的細胞小將」大受歡迎，一轉眼已經演到第3季。她搭檔男星金載原，戀情細胞終於覺醒，展開職場姐弟戀。現實生活中金高銀與金載原相差10歲，是她目前搭檔過年紀小她最多的男主角，也成為她這次努力克服的難題。

金高銀受訪的時候透露，「柔美3」最大的挑戰除了需要花時間去反思柔美的本質，再來就是如何營造和金載原之間的化學變化。「因為這是我們第一次合作，我最主要的目標是和載原建立良好的關係」。

34歲的她努力保養護膚、學習年輕世代的流行語，正好金載原也比同齡人成熟，2人都不覺得有年齡差距。金載原還誇金高銀溫柔又專業，年齡在他們之間真的不是問題。

金高銀說，隨著劇情發展，女主角柔美在事業上愈發沉穩幹練，然而內心深處仍保有過去國中生時的單純。她印象最深刻的就是劇組到釜山取景，「如果一定要推薦一個觀眾最期待的片段，那就是我和載原在火車上的戲份，這是我最喜歡的片段之一」。

金高銀提到，第3季的故事延續了前幾季的活力，「這是一部能讓人自然而然露出笑容的劇，故事本身也有真正的深度。正如我們的角色，我希望觀眾能夠找到慰藉，並從中汲取力量，在面對挑戰時勇往直前」。

金載原接棒前面2季的安普賢、朴珍榮，笑稱很榮幸能成為柔美的男朋友，「感覺責任非常重大，這是我莫大的榮幸，也同時伴隨著巨大的壓力，我一定會好好照顧柔美」。目前全劇已在HBO Max上線，粉絲也可先在平台上重溫第1季。

金高銀（右）靠演技克服和金載原的年齡差距。圖／HBO Max提供
金高銀（右）靠演技克服和金載原的年齡差距。圖／HBO Max提供

金高銀（右）靠演技克服和金載原的年齡差距。圖／HBO Max提供
金高銀（右）靠演技克服和金載原的年齡差距。圖／HBO Max提供

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