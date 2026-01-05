手機、鍋具全部0元購 台女星靠紅利換到商務艙機票飛美國

吳姍儒和苗可麗都是高鐵搭乘大戶。記者沈昱嘉／攝影

Sandy吳姍儒5日率苗可麗、ARKis、HUR+一起為文化總會「2026 WE ARE 我們的除夕夜」宣傳，吳姍儒連續4年擔任主持人，一受訪就大喊：「不用驗，沒懷孕。」因為她前2年主持時分別懷了大兒子和小女兒，被眾人揶揄可能會有三寶報到。

吳姍儒感嘆，現在能運用的時間很破碎，時常羨慕別家小孩都已經長大。她的大兒子「初一」還不到3歲，伶牙俐齒的本事跟外公吳宗憲、舅舅鹿希派有得拚，先前曾告訴她「爸爸泡的奶比較好喝，妳不要再泡了」，不開心時還說：「我要找別人當我的媽媽。」吳姍儒無奈說：「還好兒子還不會說『嘿嘿 見鬼啦』，不然日子真的過不下去。」

兒女是吳姍儒甜蜜的負擔，苗可麗則是把握時間盡孝，一放假就回台中陪罹患帕金森的爸爸，新年唯一願望就是爸爸身體健康。因為頻繁搭乘高鐵 ，苗可麗笑說：「高鐵要頒獎給我，我真的坐很多次。」媒體好奇苗可麗會員累積點數應該相當驚人，沒想到苗可麗完全不知道高鐵有會員積點制，一旁吳姍儒默默接話：「我用過高鐵點數換到iPhone。」

吳姍儒說，高鐵會員點數先前曾可以兌換不同的商品，她最自豪的是曾用紅利點數、里程數折抵機票費用，疫情 期間搭商務艙飛到美國度蜜月只要4千元，開心到不想下飛機。

吳姍儒強調自己不是貪小便宜或是斤斤計較，只是單純熱衷集點，覺得很好玩又有成就感。她甚至會在超市外面撿別人不要的點數貼紙，家裡因此換得2支一樣的平底鍋。

她滔滔不絕分享自己的集點攻略和育兒心得，也提到台東跨年 影片非常洗腦，她雖然主持台北跨年，但事後同樣看得津津有味。由於「WE ARE」本周六要預錄，吳姍儒突然驚覺屆時還要再受訪，擔心沒有新鮮話題分享，自嘲：「不可能真的要宣布懷孕吧！」