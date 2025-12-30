曹西平人生看似灑脫 離開演藝圈5年背藏「鬱」症造成執念

曹西平離世，震驚演藝圈。圖／摘自臉書

曹西平 看似活得通透，能粗茶淡飯過日子，但心中有「鬱」，始終無法放下深壑般執念，太習慣他每天深夜發文叨絮心中不滿，他把人生活成兩極，如今親人不願為他處理後事，而重情重義的，都是那些完全沒有血緣的人。

他43年的演藝人生歷經大起大落，10年前因為獨特綜藝效果重新活躍，上遍各大節目，賺到當偶像歌手之外的財富，卻在疫情 前決定全面退出，即便期間一個人守在空蕩蕩的西門町耳環店，經常一天服務不到1個客人。

「拚命去偽裝去配合別人，到最後結果人家把你當什麼？白痴，耍猴戲」，這樣的文字，他從退出演藝圈開始，就不斷在他字裡行間重複出現，看得出他埋著很深的怨念，而這執念，同樣來自於最在乎，自認最交好的人。

吳宗憲是拉他進綜藝圈的推手，也是他離開綜藝圈的原因，曹西平猝逝消息傳出，吳宗憲開直播，道出兩人心結，原來，曹對他當年發言「憂鬱症 是不知足」頗有微詞，曹西平是憂鬱症患者，兩人道不同，不必相互理解。

那年曹西平盛裝打扮要走星光大道，吳宗憲形容他「孔雀服、煙薰妝」都弄好了，上場時電視台突然卡進廣告，他氣到在臉書上連珠砲罵「進演藝圈35年第一次，被糟蹋了」。

但從吳的角度來看，電視台只是盡力做控場做該做的事，什麼時候進廣告，並不因人涉事，他也無從置喙。

這兩件事，都是各自站在不同立場上看事情，對於憂鬱症的解釋、對於節目製作大局的理解，但當有人受傷了，無論是吳宗憲或是曹西平，都會埋下日後漸行漸遠的種子。

最後，是吳宗憲那年在小巨蛋開唱，事前曹西平上他節目，都開玩笑要無酬當他嘉賓，節目效果中吳宗憲總不置可否，沒想到最後演出時，邀請名單裡真的沒有曹西平。

曹西平不只不上吳宗憲節目，而是再也不上任何節目，在他心中，他是一個時代的偶像，別人若不在乎他，他不食嗟來食，那些年除了在吳宗憲節目插科打諢，上遍各節目入帳豐厚而且都是快錢，可以讓他下半生豐衣足食。

但他寧可放下所有，守著一方小店，頓頓兩菜一湯，只為爭一個面子。

撇開這些恩恩怨怨，曹西平個性直率，節目中罵人醜八怪、狂吹哨子，是他的人設，被他罵的藝人猶如被余天甩巴掌的，大部分都心存感激。

他人緣不錯，上節目故意擺一個資深脾氣大的樣子，但下節目，脫掉偽裝，他是真心照顧後輩，架子也隨之收起。

他的「鬱」症嚴重，吳宗憲說是憂鬱，但從他誇張的表演和深夜發文，也有可能是躁鬱，甚至兩者併存。

他的人生落差太大，年輕時走紅，賺的錢全給家人，父親晚年家人不聞不問，氣得他斷絕關係，後來長住泰國，坦言想不開時一度要輕生。

後來他把心修補後，帶著不圓滿回演藝圈，遇上吳宗憲，吳力勸他復出，並在「綜藝大熱門」中全力配合單元要求，他雖然私下好面子，但工作上超敬業，跟吳宗憲若不是因為扎心的事，吳宗憲今天也不會這麼感慨。

演藝圈上一代的藝人這幾年漸漸凋零，尤其從秀場時代走過千山萬水還能活躍在螢幕的羅霈穎、蔡頭等人，幽默和故事彷彿從未跟時代脫節，但時間是公平的，各有歸宿陸續離開，曹西平退出演藝圈5年，去享受他覺得踏實的生活。