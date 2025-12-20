金宇彬申敏兒今大婚 經紀公司搶曝「夢幻絕美婚紗照」

金宇彬和申敏兒今天完婚。(圖／摘自Instagram)

愛情長跑長達10年的南韓 演員金宇彬與申敏兒，於20日晚間正式攜手步入婚姻殿堂。稍早，雙方經紀公司同步代為發布結婚消息，並首度公開兩人的婚紗照。照片中，金宇彬與申敏兒洋溢著幸福笑容，深情望向鏡頭，畫面甜蜜動人，瞬間掀起大批粉絲與網友湧入祝福。

經紀公司發文表示：「今天，演員申敏兒與金宇彬將舉行婚禮。衷心感謝大家在這對新人邁向人生珍貴起點時所給予的溫暖祝福與支持。未來，兩人也將持續以演員身分努力，透過更好的作品回饋大家的厚愛。」

金宇彬與申敏兒於20日晚間在首爾中區新羅酒店舉行婚禮，婚禮司儀由金宇彬的摯友、演員李光洙擔任。典禮僅邀請雙方家人及至親好友出席，並以非公開形式進行，低調完成終身大事，與親友共享溫馨時光。

此外，所屬經紀公司AM娛樂也透露，兩人於今年年底共同向韓林燒傷基金會、首爾峨山醫院及「好朋友們（Good Neighbors）」等多個公益機構捐贈善款，總額達韓幣3億元（約20.3萬美元），持續以實際行動回饋社會。

申敏兒自2009年起投入公益活動至今已超過15年，長期關注弱勢族群，特別是承受高額醫療費 用負擔的燒傷患者，並持續提供實質援助；金宇彬則自2014年起開始匿名捐款，協助低收入 青少年與小兒癌患者，並於森林大火等重大社會災害發生時，多次伸出援手。

兩人多年來不僅在演藝事業上持續發光，也以低調行善的態度獲得外界肯定，如今修成正果，喜訊獲得各界滿滿祝福。