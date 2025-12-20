我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台北隨機殺人案1傷患染愛滋 其餘傷者將預防性投藥

挑選回收紙箱區？張文曾至頂樓場勘未果

金宇彬申敏兒今大婚 經紀公司搶曝「夢幻絕美婚紗照」

記者李姿瑩／即時報導
金宇彬和申敏兒今天完婚。(圖／摘自Instagram)
金宇彬和申敏兒今天完婚。(圖／摘自Instagram)

愛情長跑長達10年的南韓演員金宇彬與申敏兒，於20日晚間正式攜手步入婚姻殿堂。稍早，雙方經紀公司同步代為發布結婚消息，並首度公開兩人的婚紗照。照片中，金宇彬與申敏兒洋溢著幸福笑容，深情望向鏡頭，畫面甜蜜動人，瞬間掀起大批粉絲與網友湧入祝福。

經紀公司發文表示：「今天，演員申敏兒與金宇彬將舉行婚禮。衷心感謝大家在這對新人邁向人生珍貴起點時所給予的溫暖祝福與支持。未來，兩人也將持續以演員身分努力，透過更好的作品回饋大家的厚愛。」

金宇彬與申敏兒於20日晚間在首爾中區新羅酒店舉行婚禮，婚禮司儀由金宇彬的摯友、演員李光洙擔任。典禮僅邀請雙方家人及至親好友出席，並以非公開形式進行，低調完成終身大事，與親友共享溫馨時光。

此外，所屬經紀公司AM娛樂也透露，兩人於今年年底共同向韓林燒傷基金會、首爾峨山醫院及「好朋友們（Good Neighbors）」等多個公益機構捐贈善款，總額達韓幣3億元（約20.3萬美元），持續以實際行動回饋社會。

申敏兒自2009年起投入公益活動至今已超過15年，長期關注弱勢族群，特別是承受高額醫療費用負擔的燒傷患者，並持續提供實質援助；金宇彬則自2014年起開始匿名捐款，協助低收入青少年與小兒癌患者，並於森林大火等重大社會災害發生時，多次伸出援手。

兩人多年來不僅在演藝事業上持續發光，也以低調行善的態度獲得外界肯定，如今修成正果，喜訊獲得各界滿滿祝福。

低收入 醫療費 南韓

上一則

救助東北狐狸、善養西藏氂牛 蕭薔行善不缺席

延伸閱讀

許茹芸躲咖啡廳跨界當翻譯 做一半老公才知她「上班」

許茹芸躲咖啡廳跨界當翻譯 做一半老公才知她「上班」
英1座城堡價格竟和首爾公寓差不多 但購屋前有件事得注意

英1座城堡價格竟和首爾公寓差不多 但購屋前有件事得注意
南韓首爾迎入冬 首場降雪導致路面結冰車禍頻傳

南韓首爾迎入冬 首場降雪導致路面結冰車禍頻傳
南韓房價漲太兇 年輕人買不起房乾脆炒股

南韓房價漲太兇 年輕人買不起房乾脆炒股

熱門新聞

蔡淳佳相隔17年與台灣歌迷相見。記者林士傑／攝影

玉女歌手離開台灣多年 17年後重返舞台 47歲保養絕佳

2025-12-13 11:03
成毅在「長安二十四計」中飾演謀士謝淮安，溫潤如玉的外表下暗藏十年隱忍的復仇之志。(取材自微博)

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

2025-12-12 21:30
何晴在北京離世，享年61歲。（取材自微博）

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

2025-12-13 21:19
陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
陳美鳳包5位數紅包祝福新人。記者沈昱嘉／攝影

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

2025-12-12 08:32
67歲的湯鎮業放棄名利場的光環，在青島開茶餐廳一待就20年。（取材自青島新聞客戶端）

67歲湯鎮業青島生活20年 「很幸福 香港根本比不了」

2025-12-14 01:04

超人氣

更多 >
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
南加台灣人開放後院菜園 當地華人讚：水果特別甜、木瓜比臉大

南加台灣人開放後院菜園 當地華人讚：水果特別甜、木瓜比臉大
普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」
2026年4生肖沉睡福運甦醒了 他因家庭關係好轉帶動終極競爭力

2026年4生肖沉睡福運甦醒了 他因家庭關係好轉帶動終極競爭力
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年