我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解放軍首創遠程激光排彈 誤差1公分、最遠3公里

曾採訪海珊及賓拉登 普立茲獎戰地記者阿奈特辭世

才在「赴山海」穿幫 成毅「長安二十四計」又出現「刺刀瞬移」

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
成毅飾演的謝淮安最先收上的位置在肩膀靠近頸部。(取材自微博)
成毅飾演的謝淮安最先收上的位置在肩膀靠近頸部。(取材自微博)

由古裝劇男神成毅主演、以盛唐為背景的復仇權謀劇「長安二十四計」，開播前以「1個劇組5個影帝影后視帝」、權謀高能劇情成為話題，開播後果然爆火，網播熱度突破9000，穩居平台多榜榜首。但近日一場成毅脖子被刺的戲分卻出現穿幫，前一場他脖子被刺，下一場他躺在床上，插在脖子的刀子卻「瞬移」了，遭網友群嘲劇組太不專業。

劇中，成毅飾演的謝淮安設局引誘叔叔劉子言出手，出於多疑與先發制人的本能，劉子言選擇突襲，在謝淮安與妹妹白莞剛殺死青衣之際，從背後一刀刺穿其脖子。不過，有眼尖觀眾發現，謝淮安的刀傷位置最初在肩膀靠近頸部，但切換到臥床鏡頭時，刀具卻「瞬移」至頸部大動脈處。

不只如此，同一場戲中，插在謝淮安頸部的刀出現位置偏移，前一鏡頭刀柄朝左，後一鏡頭轉向右側，且插入角度不一致，被調侃「刀長了腿」。

謝淮安臥床鏡頭中，刀具「瞬移」至頸部大動脈處。(取材自微博)
謝淮安臥床鏡頭中，刀具「瞬移」至頸部大動脈處。(取材自微博)

針對穿幫，不少觀眾吐槽，「這是同一刀？」、「劇組能認真一點嗎？」、「插到大動脈都沒死真是絕了」、「這是喜劇嗎？」、「妥妥的粗製濫造」。

此外，部分場景中唐代官袍腰帶繫法也被發現不合規制，與劇組前期宣傳的「斥資1.2億考據復原」形成反差，引發對細節嚴謹性的質疑。

據悉，這不是成毅第一次在劇中穿幫了。今年9月間，他搭檔古力娜扎主演的古裝劇「赴山海」，也曾陷入穿幫危機。

在第14集中，成毅飾演的蕭秋水在與武林眾人對峙時，右手被拍到拿著劇本，劇本上還依稀可見藍色螢光筆標注痕跡，畫面持續約3秒。不只如此，成毅還被發現腳穿厚底洞洞鞋的鏡頭。當時一度引來網友群嘲，「武俠劇秒變穿越劇」、「現在演員台詞都不背台詞了」。

成毅飾演的謝淮安一心復仇。(取材自微博)
成毅飾演的謝淮安一心復仇。(取材自微博)

上一則

張書偉家族有雙胞基因 謝京穎植入一胚胎懷雙馬寶

延伸閱讀

張鈞甯「藍調時光」哭超多 體重剩46公斤認了心情超blue

張鈞甯「藍調時光」哭超多 體重剩46公斤認了心情超blue
台女星夏于喬結婚6年懷孕了 曬「馬寶」超音波：年末最大獎

台女星夏于喬結婚6年懷孕了 曬「馬寶」超音波：年末最大獎
陳偉霆拒拍古裝真相曝光 記恨網嘲「廣東蟑螂」

陳偉霆拒拍古裝真相曝光 記恨網嘲「廣東蟑螂」
打死不再演古裝劇？ 陳偉霆認「天蠍座記仇」 全是因為「這部劇」

打死不再演古裝劇？ 陳偉霆認「天蠍座記仇」 全是因為「這部劇」

熱門新聞

陳美鳳包5位數紅包祝福新人。記者沈昱嘉／攝影

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

2025-12-12 08:32
成毅在「長安二十四計」中飾演謀士謝淮安，溫潤如玉的外表下暗藏十年隱忍的復仇之志。(取材自微博)

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

2025-12-12 21:30
蔡淳佳相隔17年與台灣歌迷相見。記者林士傑／攝影

玉女歌手離開台灣多年 17年後重返舞台 47歲保養絕佳

2025-12-13 11:03
溫妮戴維斯遇車禍離世，享年60歲。（取材自Instagram）

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

2025-12-12 02:00
何晴在北京離世，享年61歲。（取材自微博）

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

2025-12-13 21:19
67歲的湯鎮業放棄名利場的光環，在青島開茶餐廳一待就20年。（取材自青島新聞客戶端）

67歲湯鎮業青島生活20年 「很幸福 香港根本比不了」

2025-12-14 01:04

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
天性善良「朋友多於仇人」 4生肖從12月開始轉運

天性善良「朋友多於仇人」 4生肖從12月開始轉運
電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上
下屆美國政府承認嗎？川普金卡在中國遇冷 疑慮讓富豪卻步

下屆美國政府承認嗎？川普金卡在中國遇冷 疑慮讓富豪卻步
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻