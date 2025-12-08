評／失控的直播、失算的職場 朱孝天如何一步步毀掉自己的舞台？

我的頻道

記者梅衍儂
F4如今拆夥。(相信音樂提供)
F4如今拆夥。(相信音樂提供)

自媒體、直播文化讓明星大大減少距離感，但並不是每個人都能駕馭這種真實，現在Instagram、小紅書、抖音直播太常見，三不五時手機一推播，就能看見明星在吃飯、聊天、連線，觀察真正成功運用直播的藝人，如五月天阿信、天后蔡依林，他們每一次的直播都是有明確目的和界線的，那不是讓人一覽無遺的真實面，而是「可控的真性情」。

懂得掌握分寸的明星和其團隊，會用直播宣傳、和其他藝人連線、與粉絲即時互動，用來展示一點點日常，但這些「真實」其實是經過拿捏的，露幾分、藏幾分，讓粉絲覺得親近，但不會失控，更不是放飛自我。

朱孝天的則截然不同，F4合體3天後他便開直播，當時熱度之高，在線人數一衝再衝，那是數十萬人次觀看的高互動刺激場域，他丟出一個魚餌似的透露「F4錄了新歌」，底下觀眾立刻刷滿了「哇」、「好期待」、「太棒了」，這種快速而膨脹的回饋，容易讓人誤判現實，把即時回應的熱度，當成市場的支持度，把直播間的氣氛，當作自己掌握了消息話語權，更不妙的是，它會讓人高估自己的影響力，當人在這種被捧殺的快感中愈講愈多時，他的尺度就會愈來愈失控。

朱孝天曾透露作為F4團員其實並不快樂。(摘自微博)
朱孝天曾透露作為F4團員其實並不快樂。(摘自微博)

懷舊團體之所以能重啟，是靠集體記憶，而不是個人英雄主義，若有團員低估了團體IP的影響力，高估了個人談判的籌碼，對投資方、合作方而言，就會是高溝通成本、高執行風險的危險訊號，於是當朱孝天一次次打亂宣發節奏，相信音樂就已經不是在處理大家的童年回憶，而是以商業風險看待，如何選擇一目了然，因為市場會被情懷打動，但更會被現實說服，F3＋五月天阿信＋周杰倫，這是一組無需多解釋份量的組合。

不過，朱孝天的言論會到如今兩岸網友都不埋單的地步，最關鍵的原因是他不肯讓事件自然結束。

發起F4重聚計畫的是相信音樂，給舞台的是五月天，讓F4站上台北大巨蛋和鳥巢，事後直播爆內幕的卻是朱孝天，合作破局後，F3和阿信、周董的新組合讓市場有了新期待，整件事原本可以在MV推出後落幕，朱孝天若能默默退場，或許觀眾還能懷念他的好，而不是記得他的嘴。

周渝民(左起)、吳建豪、周杰倫、言承旭、五月天阿信首次合唱。(相信音樂提供)
周渝民(左起)、吳建豪、周杰倫、言承旭、五月天阿信首次合唱。(相信音樂提供)

但他偏偏不要，昨天再度開了直播，把問題升級成相信音樂潑髒水，還點名高層，並說「如果你後面還有什麼需要我配合的，我都是隨時開放的，你可以隨時過來跟我溝通」，這一席高姿態發言，讓輿論整個翻轉。

這個圈子最忌諱幾件事：對金主公開發難、對粉絲暗示陰謀論、用情緒做事，因為如此一來，合作方會覺得你不穩定，粉絲覺得你在情勒，吃瓜大眾會覺得你才是那個問題最多的人。

沒有人是不可以被取代的，這是職場準則，在人才如猛浪的娛樂圈更是如此，能否再站上舞台，不是取決於誰的直播聲音最大、誰最紅、誰最有話題，而是誰最懂得在商業規則裡合作、在情懷價值裡收斂，朱孝天不是沒有機會，只是都被自己親口「說沒了」。

F4確實承載了一部分人的青春，但成熟的娛樂產業需要的是專業與信任，走到這個年紀、這個資歷，還看不清職場最基本的遊戲規則，才是最讓人遺憾的。

（聯合報系「udn星級評論」專欄內容未經授權，不得轉載、摘編。）

