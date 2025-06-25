我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被北約秘書長叫「爸爸」 川普幽默稱：他喜歡我

黃仁勳：機器人接棒AI兆元商機 自駕車是首要商用

下一部007特務電影將由「沙丘」名導丹尼維勒納夫執導

編譯陳韻涵／即時報導

亞馬遜米高梅工作室(Amazon MGM Studios)25日宣布，加拿大電影導演丹尼維勒納夫(Denis Villeneuve)將從「沙丘」(Dune)轉戰龐德(Bond)，執導下一部007電影。

美聯社報導，維勒納夫將執導的下一部詹姆士龐德電影尚未命名，而這部電影是布洛克里(Broccoli)家族控制007特務系列電影數十年後，由亞馬遜米高梅工作室接手創意總監以來的第一部電影。

製片人艾米‧帕斯卡(Amy Pascal)和海曼(David Heyman)曾表示，在確定下一部龐德電影的卡司之前，會先寫好劇本並找到導演；如今，下一部龐德電影由當今好萊塢最受推崇的大片導演之一執導。

57歲的法裔加拿大籍維勒納夫執導的兩部沙丘電影票房亮眼，廣受好評。

維勒納夫發出聲明表示，他是看龐德電影長大的，「我是龐德的鐵粉，對我而言，他是神聖的領域」。

他接著說：「我將會尊重此一傳統，並為未來的許多新任務開闢道路。這是一項重責大任，卻也讓我感到興奮和無比榮幸。」

帕斯卡和海曼表示，「丹尼斯維勒納夫從小就熱愛詹姆士龐德電影，拍攝這部電影一直是他的夢想，現在也是我們的夢想。」

下一部龐德電影的上映日期尚未公布，維勒納夫將於今年夏季拍攝第三部「沙丘」；若龐德電影2025年開拍，新片可能會在2027年上映。

龐德 亞馬遜 加拿大

上一則

曾苦戀劉曉慶 港男星罕見露臉 72歲至今未婚

延伸閱讀

「蠟筆小新」劇情超展開：阿呆無預警黑化 告別小新

「蠟筆小新」劇情超展開：阿呆無預警黑化 告別小新
台灣導演獲西班牙同志電影節榮譽獎 千名影迷感動見證

台灣導演獲西班牙同志電影節榮譽獎 千名影迷感動見證
倫敦連線／「F1電影」導演愛台 難忘與阿湯哥包小籠包

倫敦連線／「F1電影」導演愛台 難忘與阿湯哥包小籠包
暌違31年… 小布倫敦宣傳新片 與阿湯哥世紀同框

暌違31年… 小布倫敦宣傳新片 與阿湯哥世紀同框

熱門新聞

玄彬(右)和孫藝真時常曬幸福。圖／摘自IG

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

2025-06-18 15:09
導演陳可辛自曝為演員改劇本，網友瘋猜對象是趙麗穎。（取材自微博）

演技不行就改劇本…陳可辛曝拍「醬園弄」秘辛 網瘋猜說的就是「她」

2025-06-19 22:37
馮紹峰被拍到帶著新女友與友人聚餐。(取材自微博)

趙麗穎傳喜訊 馮紹峰也攜手新女友 一起「見朋友」

2025-06-20 02:28
劉端端在「折腰」中的演出讓人印象深刻。(取材自微博)

演搞笑胖丫鬟走紅…李雪琴自爆演「折腰」原因 竟和「他」有關

2025-06-19 21:33
孫儷秀出抄寫「心經」第140遍。(取材自微博)

孫儷潛心抄寫「心經」140遍 鄧超喊她「永遠的神」

2025-06-24 02:10
具俊曄(左)為了守護大S有意定居金山。(圖／摘自IG)

搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應

2025-06-21 16:44

超人氣

更多 >
3星座男愛愛後「瞬間冷下來」 他下半身是野獸、理智卻清醒？

3星座男愛愛後「瞬間冷下來」 他下半身是野獸、理智卻清醒？
意外…這款大受歡迎的手機 TSA禁止帶上飛機

意外…這款大受歡迎的手機 TSA禁止帶上飛機
傳習近平將缺席7月金磚國家峰會 改「他」代打 原因曝光

傳習近平將缺席7月金磚國家峰會 改「他」代打 原因曝光
太浩湖翻船8死者公布 金山DoorDash高層及雙親罹難

太浩湖翻船8死者公布 金山DoorDash高層及雙親罹難
伊朗鬆口：核設施遭美、以反覆攻擊後「嚴重受損」

伊朗鬆口：核設施遭美、以反覆攻擊後「嚴重受損」