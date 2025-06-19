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國民女演員出道75年「顏值超凍齡」他嚇傻：都沒變

記者廖福生／即時報導
唐澤壽明（右）坦言沒自信活到90歲！卻被大前輩爆料已屆耄耋之年。圖／車庫娛樂提供
唐澤壽明（右）坦言沒自信活到90歲！卻被大前輩爆料已屆耄耋之年。圖／車庫娛樂提供

由唐澤壽明與草笛光子合演的新片「九十歲有什麼可喜可賀的」，改編自日本作家佐藤愛子熱銷185萬冊幽默原作，對於以90歲的高齡擔綱主演的感想，草笛光子表示：「90年一下子就過了呢，這過程發生了許多事，也有許多覺得有什麼可喜可賀的事，但能完成電影『九十歲有什麼可喜可賀的』真的十分可喜可賀呢！」

二度和草笛光子合作的唐澤壽明則透露她一點都沒變，唐澤壽明表示：「在攝影機前和前輩面對面時，完全能感受到前輩至今所養成的風範和魅力。在這次的拍攝中，我和草笛前輩有稍微碰觸到對方的場面，但前輩她的身體完全沒有動搖，我想這是因為她一直以來透過舞臺鍛鍊出扎實的體態吧。」

草笛光子則笑說：「那是因為你背一直很挺啊，如果對手演員這樣的話，我也會跟著一起挺直腰桿。一起合作讓我覺得唐澤演員真是位很好相處的人，而且總覺得很親近，就像兄弟姊妹一樣。」

唐澤壽明這次在「九十歲有什麼可喜可賀的」中飾演一名家庭、事業都不順的編輯，他笑說現實生活中他可是兩方面都有兼顧呢！而對於參演本作的感想，唐澤壽明表示：「草笛前輩是日本電影界第一位以90歲的高齡擔綱主演的演員！」

草笛光子在一旁聽了難以置信地說：「真的嗎？」唐澤壽明馬上回應：「對啊！都說過多少次了！」沒想到草笛光子竟反問她：「我們不是同年紀嗎？」讓唐澤壽明哭笑不得地連忙否認，兩人不僅在電影中是相愛相殺的關係，戲外的互動也十分逗趣。

草笛光子精彩的演技，讓她以本作榮獲「日本電影影評人大獎」鑽石獎、「日刊體育電影大...
草笛光子精彩的演技，讓她以本作榮獲「日本電影影評人大獎」鑽石獎、「日刊體育電影大獎」最佳女主角獎。圖／車庫娛樂提供

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