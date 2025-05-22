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「復合6年說」延燒 蔡依林被逼問彭于晏戀情舊片再掀

記者許晉榮╱即時報導
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彭于晏近年積極耕耘大陸電影事業。圖/摘自IG
彭于晏近年積極耕耘大陸電影事業。圖/摘自IG

Jolin蔡依林與彭于晏的緋聞近日再度浮上檯面！兩人曾在2006年被爆密戀，當時不僅鬧得沸沸揚揚，就連蔡爸的一句「不小心說溜嘴」也讓外界猜測，這段戀情其實曾低調維持長達3年，堪稱是演藝圈不能說的「公開祕密」。

近期又有網友挖出兩人疑似悄悄復合達6年之久的傳聞，從社群細節到行程巧合皆引發熱議，就連過去Jolin在「康熙來了」受訪的片段也被翻出，成為熱搜。

節目中，小S開門見山問道：「除了上次那個小弟弟，好像沒新的耶？」蔡康永立刻接話：「妳說彭于晏啊？」面對兩人一搭一唱的問話，Jolin當場露出一絲尷尬表情，低聲回應：「對啊，怎麼了？」氣氛曖昧指數飆高。

緊接著小S直球又拋出，「彭于晏是最後一個對不對？」蔡康永則幽默補刀，提及蔡依林歌詞中唱過「I don’t want a boyfriend, I need a real man」，並打趣問她：「那他算是真男人嗎？」Jolin笑回:「都有。」現場爆笑連連，也為這段舊情添上幾分可能性。

節目後段，小S繼續發難，問她是否能接受與彭于晏「十指緊扣」，Jolin則語帶保留地說：「朋友，很難回答耶。」沒有正面否認，引發現場主持人一陣猜測。當再被追問「如果他親妳可以嗎？」她則顯得無奈：「為什麼要一直講他？」一旁的蔡康永提議「那妳可以換個名字」，讓她頓時招架不住，只能尷尬笑答：「我不知道。」

雖然當時未明說兩人關係，但這段節目內容如今隨著「復合說」再被網友翻出，到底舊愛是否重燃，也讓粉絲們全都陷入無限聯想中。

蔡依林即將發表新專輯。圖/THE FIRST TAKE提供
蔡依林即將發表新專輯。圖/THE FIRST TAKE提供

蔡康永 小S 蔡依林

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