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中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警

中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警

娛樂新聞組／即時報導
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黃楊鈿甜和大10歲的董思成在「五福臨門」中是一對。(取材自微博)
黃楊鈿甜和大10歲的董思成在「五福臨門」中是一對。(取材自微博)

知名韓星金秀賢近日被爆和已故女星金賽綸交往，且是在對方15歲未成年時。該事件炒得沸沸揚揚，相關話題甚至延燒到中國娛樂圈。近日，有網友指在「五福臨門」中飾演酈五娘「樂善」的黃楊鈿甜開拍當時只有16歲，卻和大10歲的董思成在劇中成婚，她的新戲搭檔李昀銳亦大她11歲，引起熱議。

黃楊鈿甜素有「小趙麗穎」封號，童星出身的她雖然才17歲，戲齡卻有8年了。她曾在趙麗穎、林更新主演的「楚喬傳」中飾演小楚喬，當時才10歲的她，長相甜美中帶有英氣，和趙麗穎十分相似，黃楊鈿甜也因為這個角色知名度大開。

此外，她也是「秦時麗人明月心」的小麗姬、「如懿傳」的小如懿、「築夢情緣」的小傅函君。

近日，由於金秀賢與金賽綸秘戀事件，大批網友開始關注中國娛樂圈的選角現況，質疑劇組安排未成年女演員與年長男演員搭檔是否適當。

據悉，「五福臨門」去年1月開機時，黃楊鈿甜才16歲；今年「冰湖重生」開拍，她也才17歲。而兩部劇的男主角董思成、李昀銳分別大她10歲、11歲。'

對此，網友怒批，「我真的要報警了」，還有人質問，「劇組瘋了嗎？小姑娘的父母瘋了嗎？」、「這CP怎麼嗑得下去」。

不過，另一派網友則說，「劉亦菲演小龍女的時候也才17歲，劇外又沒真談」、「乾脆禁止未成年進娛樂圈好了」、「們只是看劇，又沒做過分的事」，相關話題吵翻天。

黃楊鈿甜的新搭檔李昀銳比她大了11歲。(取材自微博)
黃楊鈿甜的新搭檔李昀銳比她大了11歲。(取材自微博)

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