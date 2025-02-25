王偉忠忍悲悼大S「放下吧」 聞范范挨轟表示不評論

王偉忠熬過大S離世悲痛，安慰S家人「放下吧」。記者沈昱嘉／攝影

大S徐熙媛 驟逝震驚演藝圈，製作人王偉忠在她過世後低調協助S家人走出傷痛，日前也在媒體專欄發文悼念，感性寫下「我將白天留給思想、晚上留給夢境，歡迎入夢，再說說妳小宇宙中的狂想」，25日他出席擔任監製的舞台劇 「今晚，台北有個大富翁」記者會，感慨道：「就放下吧，讓逝者安息，我們往前走吧。」

痛失愛徒後，王偉忠首度露面，他神情顯得憔悴，卻也深知現場擠進大批媒體所為何來，被問最近身心靈狀態？他說，自己一直都是用成長經歷、故事，傳達內心的感覺，對於大S後事，是否放棄樹葬或選擇立雕像、找塔位等，他說：「所有事情都在專欄裡寫完了，其他事情我真的也不知道，也管不到，只能看開、安慰，其他都是家人的事。」大S驟逝，王偉忠坦言：「親人一定不好過，但要學著放下往前走，塵歸塵土歸土，就是這樣子，到我們這個年紀，看了太多這些事情，活著的人很重要，要自我調整怎麼往前走。」

大S因流感併發肺炎猝逝，好友范瑋琪、黑人陳建州夫妻成為網友砲轟對象，王偉忠表示不能幫兩人發表任何意見，只要過去和自己有過關係的人，他都會關心，但不做任何評論：「我這一輩子不會在別人背後講任何事。」而他在專欄中寫道「歡迎入夢」，被問這陣子是否有夢到大S？王偉忠說法極富深意：「能夠清楚記得夢的人不多，但那是我真正的心情。」