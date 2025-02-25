我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普舔馬斯克腳？疑遭AI惡搞 聯邦機構要查

紐時：台灣看著川普背棄烏克蘭 憂心步入後塵

王偉忠忍悲悼大S「放下吧」 聞范范挨轟表示不評論

記者陳慧貞／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
王偉忠熬過大S離世悲痛，安慰S家人「放下吧」。記者沈昱嘉／攝影
王偉忠熬過大S離世悲痛，安慰S家人「放下吧」。記者沈昱嘉／攝影

大S徐熙媛驟逝震驚演藝圈，製作人王偉忠在她過世後低調協助S家人走出傷痛，日前也在媒體專欄發文悼念，感性寫下「我將白天留給思想、晚上留給夢境，歡迎入夢，再說說妳小宇宙中的狂想」，25日他出席擔任監製的舞台劇「今晚，台北有個大富翁」記者會，感慨道：「就放下吧，讓逝者安息，我們往前走吧。」

痛失愛徒後，王偉忠首度露面，他神情顯得憔悴，卻也深知現場擠進大批媒體所為何來，被問最近身心靈狀態？他說，自己一直都是用成長經歷、故事，傳達內心的感覺，對於大S後事，是否放棄樹葬或選擇立雕像、找塔位等，他說：「所有事情都在專欄裡寫完了，其他事情我真的也不知道，也管不到，只能看開、安慰，其他都是家人的事。」大S驟逝，王偉忠坦言：「親人一定不好過，但要學著放下往前走，塵歸塵土歸土，就是這樣子，到我們這個年紀，看了太多這些事情，活著的人很重要，要自我調整怎麼往前走。」

大S因流感併發肺炎猝逝，好友范瑋琪、黑人陳建州夫妻成為網友砲轟對象，王偉忠表示不能幫兩人發表任何意見，只要過去和自己有過關係的人，他都會關心，但不做任何評論：「我這一輩子不會在別人背後講任何事。」而他在專欄中寫道「歡迎入夢」，被問這陣子是否有夢到大S？王偉忠說法極富深意：「能夠清楚記得夢的人不多，但那是我真正的心情。」

舞台劇「今晚，台北有個大富翁」描寫年輕人渴望在台北築巢的心聲，演員卡司包括目前在劇場人氣十足的王意萱、王為、王鏡冠、方宥心、梁皓嵐、黃云歆、凱爾、黃建豪、廖原慶、蕭東意。由金星文創主辦出品，大清華傳媒、時藝多媒體、聯合數位文創聯合出品，將於3月22日起至4月27日於台北空總劇場演出，購票請洽udn售票網。

聯合數位文創董事長李彥甫(左起)，監製王偉忠、導演韋以承、大清華傳媒總監製馬天宗...
聯合數位文創董事長李彥甫(左起)，監製王偉忠、導演韋以承、大清華傳媒總監製馬天宗、時藝多媒體董事長黃文德出席舞台劇「今晚，台北有個大富翁」記者會。記者沈昱嘉／攝影

大S 台劇 徐熙媛

上一則

華語圈歌迷暴動 GD新歌曝光「本尊開口唱中文」

延伸閱讀

撇清傳染給大S爭議 范瑋琪三度刪文 截圖對話洩漏1關鍵

撇清傳染給大S爭議 范瑋琪三度刪文 截圖對話洩漏1關鍵
「內藏豐富小宇宙」王偉忠長文悼念大S 回憶她最美1天

「內藏豐富小宇宙」王偉忠長文悼念大S 回憶她最美1天
王偉忠長文悼念大S S媽「她回到外星去了」

王偉忠長文悼念大S S媽「她回到外星去了」
韓媒不捨具俊曄 好友憂他難以承受喪妻之痛

韓媒不捨具俊曄 好友憂他難以承受喪妻之痛

熱門新聞

女星楊冪2011年因與劉愷威合作《如意》假戲真做後步入婚姻。（圖／Bvlgari提供)

85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初

2025-02-23 07:00
孟子義就算沒有昂貴衣服襯托，依然顯得貴氣。(取材自微博)

趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走

2025-02-19 07:00
陳曉傳婚變，被爆忘不掉趙麗穎。圖為兩人合作「陸貞傳奇」。(取材自微博)

陳曉被指婚後仍愛85花曾求復合 她粉絲發聲：別再掉進坑

2025-02-18 20:28
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
陳妍希（右）和陳曉曾同框。（取材自微博）

陳妍希離婚陳曉 工作室火速3聲明反擊中國網友

2025-02-18 03:35
馮紹峰傳是楊冪三個前夫中的一位。(取材自微博)

一連三部劇仆街…楊冪新劇演離婚女 馮紹峰是前夫之一

2025-02-21 21:42

超人氣

更多 >
五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評

五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評
川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉

川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉
涉殺聯合健保CEO 孟喬內出庭穿搭爆紅成時尚風向標

涉殺聯合健保CEO 孟喬內出庭穿搭爆紅成時尚風向標
就診遲到被收缺席費 不交錢下次就沒法看病 華女火大

就診遲到被收缺席費 不交錢下次就沒法看病 華女火大
「怎麽老成這樣？」70歲成龍街頭被偶遇 網民驚訝不敢信

「怎麽老成這樣？」70歲成龍街頭被偶遇 網民驚訝不敢信