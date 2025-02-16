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金秀賢生日竟成金賽綸忌日 恐怖巧合網驚：毛骨悚然

記者李姿瑩／即時報導
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金賽綸(左)因為公開與金秀賢的貼臉照，再次被輿論指責。(圖／摘自IG)
金賽綸(左)因為公開與金秀賢的貼臉照，再次被輿論指責。(圖／摘自IG)

24歲的金賽綸16日被發現在家中身亡，警方判斷現場無外力介入，正在依照友人說詞釐清她真正的死因。恐怖的是，16日正好是金秀賢的37歲生日，如今卻成為金賽綸的忌日，令大批網友直呼毛骨悚然。

金賽綸從童星時期就和金秀賢有過前後輩的緣分，後來兩人隸屬於同一家經紀公司，更多了同門之誼。去年金秀賢主演的「淚之女王」熱播，金賽綸卻突然在社群放上自己和金秀賢貼臉親密合照，意外引發騷動，以為他們才是現實中的一對。

金秀賢現在的經紀公司立刻闢謠，否認金秀賢與金賽綸有男女之情，定調那張照片是兩人先前在同一家公司才留下的紀念照。金賽綸馬上被輿論質疑別有用心，畢竟當時金秀賢正要和金智媛組成螢幕情侶，演藝聲勢正旺。

金賽綸百口莫辯，因為她已經因酒駕事件遭經紀公司解約，沒有公司當靠山。在照片風波後，金賽綸心情就一直很低落，努力想把重心轉移到演出工作上，因此自願降級為新人，希望能透過舞台劇重返演藝圈。

然而根據「xportsnews」報導，金賽綸的摯友透露，金賽綸最終因心力無法負荷，選擇退出舞台劇。

摯友表示，金賽綸以新人之姿參與選角面試，和大家公平競爭，憑實力獲得演出角色。她為此努力準備了1個月，好不容易加入劇團，卻因為精神上和體力上每況愈下，只能選擇黯然離開。

金賽綸(左)在童星時期就認識了金秀賢。(圖／摘自IG)
金賽綸(左)在童星時期就認識了金秀賢。(圖／摘自IG)

金賽綸 台劇

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