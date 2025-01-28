林葉亭吐尋父過程「有點玄」 推測失蹤當天可能就出事

林葉亭85歲失智父親16日走失，歷經11天搜救，在私人庭院的水池內尋獲，已經身亡。圖／摘自臉書

林葉亭85歲父親林葉增失聯11天，日前遺體被警方尋獲，據「東森新聞」報導，林葉亭透露其實尋父過程有點玄，推測父親有可能在失蹤當天就已經跌入水池，可能天氣太冷，所以味道沒有散出來，「感覺他不希望太多人看到」，另外招魂時一度擲不到筊，後來才發現父親靈位姓氏寫錯，更正後才終於順利帶父親回家。

林葉亭父親在至善路150巷的一處民宅被發現，但民宅大門深鎖，外人難以進入，據「東森新聞」報導，林葉亭推測父親應該是穿過小路進去，且有可能失蹤當天就已經跌進水池，因為相驗結果證實，林父死亡時間已經超過3天，甚至有可能長達10天之久，猜測因為天氣冷，所以味道才沒有飄出來，感覺父親是不希望被太多人看到他。

而擲筊招魂時，因為靈位上寫的是「林公XX」，但其實爸爸複姓「林葉」，所以爸爸沒有坐上靈位，擲不到筊，後來林葉亭請爸爸先坐上靈位，回靈堂會再把正確的姓氏寫上去，才終於擲出聖筊，她也擲筊問爸爸是不是不小心跌倒滑進水池？爸爸給了聖筊，最後問爸爸有沒有事情要交代，則擲出了笑筊，林葉亭感嘆，爸爸真的是個性很簡單的人，「我覺得爸爸已經功德圓滿，也很開心的結束人生」，她也承諾爸爸會好好照顧媽媽，爸爸才終於答應跟家人回家。