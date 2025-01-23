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鈕承澤終能回家吃團圓飯 離開北檢深深鞠躬說了這句話

記者蕭雅娟／台北即時報導
鈕承澤假釋出監，辦妥假釋報到程序後，對記者媒體，深深一鞠躬說「謝謝大家，新年快樂」。記者陳正興／攝影
鈕承澤假釋出監，辦妥假釋報到程序後，對記者媒體，深深一鞠躬說「謝謝大家，新年快樂」。記者陳正興／攝影

導演鈕承澤今假釋出監，能在農曆年節與家人團圓，下午他至台北地檢署報到露齒燦笑，歷經假釋報到、觀護人諮商等近2小時程序，提醒他勿重蹈覆轍，也提醒遵守各項處遇措施，協助順利復歸社會。鈕承澤離去前對記者媒體，深深一鞠躬說「謝謝大家，新年快樂」，隨即上車離開。

鈕承澤今從花蓮監獄出監，在親友陪同下下午3時5分抵達北檢假釋報到，帶著墨鏡、露齒燦笑，揮手致意，快速至北檢執行科假釋報到。

鈕承澤因性侵害案件，北檢針對假釋付保護管束，鈕完成向執行科檢察官完成報到程序，約下午4時步入觀護人室，觀護人說明假釋期間應遵守注意之事項外，提醒其勿重蹈覆轍，鈕直至4點50分許離開。

記者提問，過年有什麼計畫嗎？鈕承澤在北檢第三辦公室門口站定後，對著眾多記者媒體、攝影鏡頭深深一鞠躬，雙手合十說「謝謝大家，新年快樂，謝謝」，隨後二度鞠躬，最後三度點頭鞠躬，隨即在朋友護送下上車離開北檢。

北檢指出，本案假釋至本署執行科報到後，由執行其案件的觀護人告知有關保護管束中相關規定及應遵守事項，並提醒其「勿重蹈覆轍」。

檢方指出，本案經花蓮監獄之「再犯危險評估報告」認定屬低再犯，本署觀護處遇小組討論評估後，未對其實施科技設備監控，然因其所犯為性侵害案件，因此「施予密集觀護的處遇措施」。

檢方指出，鈕承澤須接受觀護人室會銜轄區婦幼警察隊及家庭暴力暨性侵害防治中心、警分局、派出所等建立之社會安全監督網絡，遵守包含需定期向警局(派出所)報到、接受身心治療或輔導教育、酒測、禁止其接觸被害人，及必要時施予測謊等處遇措施，俾以協助鈕員順利復歸社會。

鈕承澤假釋出監，辦理假釋報到面露燦笑，顯見出監好心情。記者陳正興／攝影
鈕承澤假釋出監，辦理假釋報到面露燦笑，顯見出監好心情。記者陳正興／攝影

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