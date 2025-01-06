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中國男星泰緬邊境失聯 知情人：在詐騙園區被剃頭

記者賴錦宏/即時報導
中國演員王星（藝名星星）赴泰國拍戲，卻在泰緬邊境失聯，演員徐大久稱王星被載到詐騙園區，「頭髮都剃了」。（微博照片）
中國演員王星（藝名星星）赴泰國拍戲，卻在泰緬邊境失聯，演員徐大久稱王星被載到詐騙園區，「頭髮都剃了」。（微博照片）

中國男演員星星（原名王星）曾參演陸劇《玫瑰的故事》、《狐妖小紅娘月紅篇》、《獵罪圖鑒 II》等電視劇集，日前赴泰國拍戲，但他的女友嘉嘉5日晚間在網上發文求助，指男友3日起就在泰緬邊境失聯，正緊急求助中。中國男演員徐大久則表示，「目前王星已經進入詐騙園區，頭髮都剃了。也開了視頻，但不方便出示，可以確定他已經在妙瓦底（緬甸東南部城市）。」

《瀟湘晨報》稱，王星3日在泰國曼谷素萬那普機場落地後，乘坐劇組安排的車輛，前往開機儀式現場，卻在即將到達泰緬邊境目的地前夕突然失聯。他的女友嘉嘉多次撥打電話卻無人接聽。

一名曾有類似遭遇的中國演員徐大久發布影片稱，在泰國旅遊非常安全，但「如果是過來工作，尤其是劇組拍攝的，千萬不要來，全是假的，全是在湄索。 」他稱，之所以訂在曼谷機場機票，就是要讓來的人有安全感，但隨後會被車帶走，「上了車之後就不安全了。」

徐大久分享自己的遭遇，稱自己到了曼谷機場之後沒有上車，收了對方劇組1200元人民幣定金就跑了。中國網友留言問他，沒上車怎麼知道會被載5個小時車程外的湄索縣？徐回應，出發前就諮詢了自己的泰國朋友，也打去預留飯店的櫃台，「確實有我們名字，但是距離5個小時」，所以自己下飛機後藉口很累，附近找了飯店休息沒去，「幸虧沒有去，雖然劇組一直勸說可以在路上休息。」

徐大久稱自己已經回到中國，和王星家屬取得聯繫，「目前王星已經進入園區，頭髮都剃了。也開了視頻，但不方便出示。他是第3批，我是第2批。我現在可以確定他已經在妙瓦底。」

泰國 邊境 緬甸

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